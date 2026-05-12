صیانت از خلیج‌ فارس دفاع از تمامیت ارضی کشور است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید مصطفی میرسلیم، عضو حزب مؤتلفه اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با خبرنگار ابنا با تشریح جایگاه راهبردی خلیجفارس و تنگه هرمز تأکید کرد: این دو پهنه آبی در نگاه جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک مسیر اقتصادی یا جغرافیایی ساده نیستند، بلکه منظومهای از هویت، قانون و طبیعتاند که بهعنوان سرمایه زمینی کشور نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به اینکه در ادبیات سیاسی جهان از خلیجفارس و تنگه هرمز بهعنوان «قلب زمین» یاد میشود، تصریح کرد: این پیوند برای ایران فراتر از تبیینهای متعارف جغرافیای سیاسی است و باید در چند لایه بنیادین مورد تحلیل قرار گیرد.
میرسلیم در توضیح نخستین لایه این تحلیل، خلیجفارس را سرمایه سرزمینی و عامل پیوند اقوام ایرانی در طول تاریخ دانست و افزود: از منظر حقوقی و تاریخی، نام خلیج فارس نه یک ترجیح زبانی، بلکه سندی قطعی از مالکیت و هویت سرزمینی ایران است. این پهنه آبی بخشی از نظام
دفاعی، اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب میشود و هرگونه خدشه به آن، تعرض به تمامیت ارضی ایران است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه تنگه هرمز بهعنوان یکی از پرترددترین گذرگاههای انرژی جهان گفت: این تنگه نقش تعیینکنندهای در موازنه قدرت و امنیت انرژی دارد و ایران با اشراف راهبردی بر آن، در موقعیت سکاندار امنیت منطقه قرار گرفته است. امنیت در این آبراه نه وابسته به حضور نیروهای خارجی، بلکه نتیجه بازدارندگی هوشمندانه و درونزا است که همزمان ثبات منطقهای را تقویت و از ماجراجویی جلوگیری میکند.
رئیس هیئت داوری حزب مؤتلفه اسلامی همچنین خلیجفارس را بزرگترین دارایی مولد کشور دانست و اظهار داشت: بهرهبرداری از میادین مشترک، توسعه بنادر و تقویت مسیرهای ترانزیتی، همگی در گرو صیانت از این سرمایه ملی است. او افزود رویکرد کشور در حال حرکت از نگاه صرفاً نظامی به سمت نگاه توسعهمحور مقتدرانه در این منطقه است.
میرسلیم با تأکید بر وجاهت حقوقی حضور و حاکمیت ایران در این آبراهها گفت: حق حاکمیت ایران بر آبهای سرزمینی و نظارت بر تردد در تنگه هرمز مبتنی بر حقوق تاریخی و قوانین بینالمللی دریاهاست.
وی هرگونه تلاش برای تحریف نام خلیجفارس یا مداخله مخرب در این منطقه را مغایر نظم حقوقی منطقه دانست و تأکید کرد: ایران بر امنیت درونزا و پایدار این پهنه آبی پایبند است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به ظرفیتهای زیستمحیطی خلیجفارس، این منطقه را دارای ثروت سبز در کنار طلای سیاه توصیف کرد و افزود: این پهنه به دلیل نیمهبسته بودن، اکوسیستمی شکننده دارد و حفاظت از تنوع زیستی آن در کنار بهرهبرداری اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. به گفته او امنیت تنگه هرمز با امنیت زیستمحیطی موجودات زنده آن پیوندی ناگسستنی دارد.
میرسلیم در ادامه، تنگه هرمز را تنگه عزت برای ایران توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی توانسته میان بهرهبرداری اقتصادی، دفاع نظامی و حفاظت زیستمحیطی تعادلی پایدار برقرار کند و این منطقه را به قلب تپنده بخش دریامحور کشور تبدیل نماید.
وی با اشاره به نقش اقتدار نظامی در تثبیت امنیت این منطقه گفت: امروز خلیجفارس و تنگه هرمز تحت اشراف کامل نیروهای دفاعی ایران قرار دارند و این اقتدار، نه برای جنگافروزی بلکه برای ایجاد بازدارندگی و تحمیل صلح پایدار است. این توان نظامی، ضمانتنامهای معتبر برای صیانت از منافع ملی و پیام روشنی به قدرتهای فرامنطقهای است که دوران تهدید و گریز در این آبراه به پایان رسیده است.
میرسلیم همچنین خلیجفارس را یک کلّ تجزیهناپذیر دانست و تصریح کرد: دفاع از وجب به وجب این منطقه، از جزایر تا گونههای زیستی، تکلیف ملی و دینی است و این پهنه آبی با خون شهیدان و دانش و قانون پاسداری شده و خواهد شد.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما