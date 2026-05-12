بهای جنگ علیه ایران؛ فرسایش قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که دولت آمریکا همچنان بر نزدیک بودن دستیابی به توافقی پایدار با ایران و بازگشایی تنگه هرمز تأکید می‌کند، تحلیل‌ها نشان می‌دهد جنگ علیه ایران هزینه‌های سنگین نظامی، راهبردی و امنیتی برای واشنگتن به همراه داشته؛ هزینه‌هایی که بهای آن را جامعه و ساختار داخلی آمریکا می‌پردازد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به میدان نبرد محدود نمانده و به فرسایش ذخایر تسلیحاتی، کاهش جایگاه راهبردی آمریکا به‌ویژه در آسیا و همچنین آشکار شدن ضعف‌های امنیتی در زیرساخت‌های نفت و گاز این کشور منجر شده است؛ موضوعی که در گزارش‌های مختلف آمریکایی مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، هشدارها درباره تبدیل شدن این درگیری به یک فرسایش راهبردی برای آمریکا افزایش یافته؛ وضعیتی که می‌تواند همزمان با کاهش آمادگی نظامی واشنگتن، دستاوردهای ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی برای چین به همراه داشته باشد.

.

.

فرسایش ذخایر تسلیحاتی

در حوزه نظامی، «مارک کلی» سناتور دموکرات از ایالت «آریزونا» هشدار داده است که آمریکا اکنون برای رویارویی با یک جنگ گسترده در آینده آمادگی کمتری دارد و میزان کاهش ذخایر تسلیحاتی این کشور در جریان جنگ را شوک‌آور توصیف کرده است.

روزنامه واشنگتن‌تایمز به نقل از این عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گزارش داد که او در گفت‌وگو با شبکه CBS گفته است: ما حجم عظیمی از مهمات را مصرف کرده‌ایم و این موضوع امنیت مردم آمریکا را چه در صورت وقوع درگیری با چین در غرب اقیانوس آرام و چه در هر نقطه دیگر جهان، کاهش داده است.

کلی همچنین در جلسه استماعی در اوایل ماه جاری از «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا درباره مدت زمان لازم برای بازسازی این ذخایر سؤال کرد؛ هگست نیز پاسخ داد که این روند ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

به باور این سناتور آمریکایی، واشنگتن همچنان توان پاسخ‌گویی برای دفاع از خود و متحدانش را در صورت گسترش کوتاه‌مدت درگیری دارد، اما آمادگی بلندمدت آمریکا به‌شدت آسیب دیده است.

او تأکید کرد که اگر جنگ علیه ایران برای ماه‌ها یا سال‌ها ادامه پیدا کند، کندی روند جایگزینی ذخایر تسلیحاتی، آمریکا را در موقعیتی بسیار بدتر از حالتی قرار می‌دهد که اساساً وارد این درگیری نمی‌شد.

آمریکا؛ بازنده بزرگ بحران انرژی؟

در بخش دیگری از این تحلیل‌ها، مجله آمریکایی «فارن افرز» معتقد است که چین یکی از اصلی‌ترین برندگان تحولات ناشی از جنگ ایران و بحران تنگه هرمز خواهد بود؛ در حالی که آمریکا ممکن است در نهایت بزرگ‌ترین بازنده این بحران باشد.

این ارزیابی بر پایه روند روبه‌رشد تلاش کشورها برای دستیابی به استقلال انرژی شکل گرفته است؛ روندی که از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی، بادی و برق‌آبی دنبال می‌شود و به کاهش وابستگی به نفت منجر خواهد شد.

طبق این گزارش، بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت چین سرازیر می‌شود؛ کشوری که طی سال‌های اخیر صدها میلیارد دلار در صنایع انرژی پاک سرمایه‌گذاری کرده و اکنون به بزرگ‌ترین تولیدکننده فناوری‌های انرژی پاک در جهان تبدیل شده است.

چین امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های خورشیدی جهان است و شرکت «CATL» به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری و برند «BYD» به‌عنوان پرفروش‌ترین خودروساز برقی جهان، هر دو در این کشور فعالیت می‌کنند.

.

.

در مقابل، آمریکا در سال‌های اخیر از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک عقب‌نشینی کرده و هزینه‌های خود در حوزه سوخت‌های فسیلی را افزایش داده است. به باور فارن افرز، جنگ ایران این روند را تشدید کرده و موجب افزایش فاصله سیاسی کشورهای آسیایی از واشنگتن شده است.

اگرچه آمریکا امیدوار است از بحران تنگه هرمز برای تقویت صادرات انرژی خود بهره ببرد، اما این گزارش تأکید می‌کند که پیشنهادهای واشنگتن در مقایسه با آنچه چین ارائه می‌دهد، جذابیت کمتری پیدا کرده است.

در عین حال، هرچند برخی کشورها نسبت به وابستگی به چین در حوزه زیرساخت‌های انرژی پاک نگران هستند، اما ماهیت انرژی‌های تجدیدپذیر که متکی بر خورشید و باد است، باعث می‌شود این منابع کمتر در معرض فشارهای ژئوپلیتیکی و گلوگاه‌های راهبردی قرار گیرند.

بر همین اساس، بسیاری از کشورها پس از این جنگ به این جمع‌بندی رسیده‌اند که استقلال ژئوپلیتیکی، بیش از هر چیز با توانایی تولید مستقل انرژی گره خورده است.

تهدیدهای سایبری و آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها

پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به عرصه نظامی محدود نمانده و نگرانی‌ها درباره تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا نیز افزایش یافته است.

مجله «نشنال اینترست» گزارش داده که جنگ علیه ایران بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی آمریکا به‌ویژه در بخش نفت و گاز، را برجسته کرده است.

«دامون اسمال» عضو هیئت‌مدیره شرکت امنیت سایبری «اکس‌کیب» در گفت‌وگو با این مجله گفته که پیامدهای جنگ علیه ایران، شکاف بزرگی در اعتماد و آمادگی صنعت نفت و گاز آمریکا را آشکار کرده است.

طبق این گزارش، حدود ۸۷ درصد اپراتورهای این صنعت تصور می‌کنند می‌توانند نفوذهای سایبری را ظرف ۲۴ ساعت شناسایی کنند، اما تنها ۱۶ درصد آن‌ها واقعاً از سامانه‌های نظارتی تخصصی برای فناوری عملیاتی برخوردارند.

اسمال دلیل این اعتماد بیش از حد را تکیه بر ابزارهایی می‌داند که صرفاً بر فناوری اطلاعات سنتی متمرکز هستند. به گفته او، پیوند میان فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی اگرچه موجب توسعه عملکردها شده، اما همزمان راه را برای حملات سایبری گسترده نیز هموار کرده است.

در همین زمینه، «دیوید شلوس» مدیر عملیات شرکت «سوزو لبز» نیز سطح اعتماد ۸۷ درصدی شرکت‌ها را نگران‌کننده، توصیف کرده و آن را نشانه یک الگوی خطرناک فکری دانسته است.

به گفته او، بسیاری از شرکت‌های سازنده سامانه‌های صنعتی طی سال‌های گذشته نرم‌افزارها و تجهیزاتی تولید کرده‌اند که در برابر داده‌های غیرعادی و حملات پیچیده، مقاومت کافی ندارند.

کارشناسان تأکید می‌کنند برای ایجاد تاب‌آوری واقعی در برابر تهدیدهای سایبری، لازم است نظارت مداوم بر فناوری‌های عملیاتی تقویت شود تا تهدیدها پیش از تبدیل شدن به اختلال فیزیکی شناسایی شوند.

اسمال همچنین هشدار داده که جنگ اخیر نشان داده مهاجمان لزوماً نیازی به شکستن سامانه‌های رمزگذاری ندارند؛ بلکه کافی است از شکاف میان تیم‌های فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی در سازمان‌ها سوءاستفاده کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸