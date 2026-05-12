به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ العهد در مطلبی به قلم «لطیفه الحسینی» نوشت: یکی از شهروندان بحرینی در مورد تشدید حملات امنیتی در این کشور که بخش خاصی از جمعیت آن را هدف قرار داده است گفت: «ما هرگز آنچه را که امروز تجربه میکنیم، حتی در زمان اجداد پادشاه نیز تجربه نکرده بودیم.» دهها و حتی صدها نفر وجود دارند ار خفقان شدید رنج می برند. چهل و یک عالم دینی در بحرین که از علمای بارز و تاثیرگذار به شمار میآیند، در عرض یک ساعت در صبح ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۴۰۵) بازداشت شدند. آنها در تماس مستقیم با مردم و صدایشان هستند، و نگرانیهای آنها را در مورد معیشت، مسائل اجتماعی، سیاسی و حقوق بشریشان منتقل میکنند.
این نویسنده آورده است: در تجاوز اخیر علیه ایران، رژیم بحرین در جنگ و عملیاتهای هدفگیری که از خاک آن آغاز شده بود، شرکت داشت و با همسویی کورکورانه با محور آمریکایی-اسرائیلی، به جای اینکه اجازه ندهد سرزمینش توسط آمریکاییها مورد استفاده قرار گیرد، بار دیگر با راهاندازی یک کمپین امنیتی و هدف قرار دادن هر شهروندی را که عکس یا ویدیویی از حملات در بحرین منتشر یا از دولت انتقاد میکرد، به انتقام از مردم خود متوسل شد و بازداشت های خودسرانه گسترده بدون هیچ محدودیتی رخ داد.
الحسینی نوشت: در همین حال، حمد بن عیسی پادشاه بحرین بار دیگر سلاح سلب تابعیت را به کار گرفت، تاکتیکی که مردم از سال ۲۰۱۱ و خیزش مردمی بحرین با آن روبرو شده اند. این بار، تهدید شدیدتر بود و از بالاترین سطوح قدرت نشات میگرفت. ۶۹ شهروند متولد بحرین از تابعیت خود محروم شدند. همزمان، مجلس نمایندگان برای حمایت از این اقدام، قانونی را تصویب کرد که امور شهروندی را از صلاحیت قوه قضائیه خارج میکند. علاوه بر این دستور بازداشت گسترده ۴۱ روحانی شیعه با ادعای ارتباط با ایران صادر شد.
هدف قرار دادن هویت
این تحلیلگر آورده است: شیعیان بحرین بر این باورند که هدف از تحرکات کنونی از بین بردن یا ریشهکن کردن هویت آنهاست. یک جنگ بیسابقه پاکسازی قومی، شخصاً آنها را هدف قرار داده است. برخی در مورد این وضعیت پیچیده، مجموعهای از سؤالات را مطرح میکنند:
* آیا هیچ شخصیت مذهبی در این شرایط جدید از آزار و اذیت و زندان مصون خواهد ماند؟
* آیا بازداشت ها به طور خودکار هر شهروند شیعه را هدف قرار میدهد؟
* آیا این طیف به دلیل اعمال و باورهای مذهبی خود مجازات خواهند شد؟
* چه کسانی در خارج از زندانها باقی خواهند ماند؟ زنان و کودکان؟
اعمال محدودیت بر مناسبتهای شیعیان
الحسینی نوشت: در همین حال، برخی معتقدند که حمله به علما به طور حتم، به تشدید تنش اوضاع داخلی منجر می شود زیرا اکنون حمله به علما با هدف ساکت کردن هر صدای مخالف و منتقد سیاستهای رژیمی که عمیقتر و عمیقتر در باتلاق آمریکا فرو میرود و حامی پروژه اسرائیل در منطقه است، انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: همه شواهد حاکی از این است که وضعیت داخلی بحرین بسیار بحرانی و نابسامان بوده و دولت در تلاش است تا طیفی از شیعیان را در این پادشاهی پرورش دهد که غیرسیاسی هستند و تنها هدفشان زنده ماندن، خوردن، آشامیدن و نماز خواندن صرف است و به دینی پایبندند که عاری از اصول و باورهای امام حسین است. بنابراین، انتظار میرود که ایام عاشورایی، که به عنوان یک مناسبت محوری در بحرین محسوب میشود و در آن پیروان اهل بیت (علیهم السلام) با مشارکت گسترده در تمام مناطق، مراسم مذهبی را برگزار میکنند، از سوی رژیم با محدودیت روبهرو شود.
وی نوشت: بر این اساس، یکی از ناظران میپرسد: آیا تقویت بافت اجتماعی و اجرای شعار همزیستی با حذف یک طیف اساسی از صحنه محقق میشود؟ آیا با هدف قرار دادن تمام نمادهای آن محقق میشود؟ این موضوع بسیار حساس است و دولت امور داخلی را با شیوه ای به پیش می برد که به جای تقویت وحدت ملی، جامعه را بیشتر از هم میپاشاند. درباره بحث تخلیه زندانها در گذشته، با افزایش بحران بازداشتشدگان و باز شدن درهای زندان، این موضوع به یک خیالپردازی محض تبدیل شده است.
