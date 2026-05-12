ترامپ خواستار بازداشت «اوبامای خائن» شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بازنشر پستی درباره بازداشت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توسط دونالد ترامپ در آمریکا خبرساز شده است.
ترامپ شب گذشته پست یک کاربر در شبکه اجتماعی تروث سوشیال که در آن خواستار بازداشت اوباما شده و وی را خائن به کشور خوانده بود را بازنشر کرد.
ترامپ بارها و بارها با انتقاد از توافق هسته ای سال 2015 میان ایران و دولت وقت آمریکا به دموکراتها حمله کرده و آنها را بابت این توافق احمق خوانده است.
او روز یک شنبه در پستی نوشت، اوباما نه تنها با ایران خوب بود، بلکه عالی بود؛ عملاً به سمت آنها رفت، اسرائیل و همه متحدان دیگر را رها کرد و جان تازهای بسیار قدرتمند و مهم به ایران بخشید و به ادعای او میلیاردها دلار پول نقد به ایران هدیه کرد.
ترامپ که طی 24 ساعت گذشته بالغ بر 20 پست علیه باراک اوباما و رسانههای دموکرات منتشر کرده است همچنین افزود، نیویورک تایمز «یکی از بدترین روزنامهها» است، آنها از اوباما که ۴۰۰ میلیون دلار برای «استخر انعکاس» هزینه کرده است، دفاع میکنند. «ما میتوانیم یک استخر بسیار بهتر با ۵ یا ۶ میلیون دلار بسازیم و میتوانیم پروژه را به جای ۴ سال، در ۲ هفته تکمیل کنیم.»
