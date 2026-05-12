به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو سانچز سفیر اسپانیا در دیدار با حامد شاکرنژاد، سفیر قرآن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران اظهار کرد: ایران کشوری با تمدن و قدمت بالاست که مورد هجوم بیشرمانه قرار گرفت. ایرانیان در طول قرنها خالق هنرهای چشمنوازی بودهاند که نشان از روح بزرگ و صلحطلب آنان دارد.
وی افزود: ما ثابت کردهایم که در سختیها بیش از پیش کنار دوستانمان هستیم و حاضریم برای برقراری صلح، اقدامات مؤثری انجام دهیم. ظلم و خشونت همواره محکوم بوده و این سفارش مشترک تمامی ادیان الهی است.
در ادامه این دیدار، شاکرنژاد، سفیر قرآن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحولات جهانی گفت: بزرگان علوم سیاسی و تاریخی معتقدند در یک پیچ تاریخی قرار داریم و ما نیز به این باور داریم؛ با این تفاوت که معتقدیم عصر جدید متعلق به ملتهای متمدن و صالح است.
وی تأکید کرد: بیتردید ائتلافهای فرهنگی میان این ملتها، آینده روابط سیاسی، اقتصادی و سایر عرصهها را شکل خواهد داد. حمایت ملت و دولت اسپانیا از ملت مظلوم اما مقتدر ایران، نشانه اصالت و شرافت است.
سفیر قرآن جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود: پرهیز از جنگطلبی و روحیه نوعدوستی، در حقیقت چنگ زدن به ریسمان الهی است که قرآن کریم بر آن تأکید دارد.
در این دیدار، علیرضا تواللهی مدیرعامل بنیاد دیپلماسی قرآنی نیز به تشریح ظرفیتها و فعالیتهای بینالمللی این بنیاد پرداخت که با استقبال سفیر اسپانیا برای توسعه همکاریهای مشترک همراه شد.
نکته برجستهی این ملاقات، تمایل سفیر اسپانیا برای آشنایی بیشتر با قرآن کریم بود. شاکرنژاد پس از تبیین آیات انساندوستی و دعوت قرآن به اشاعه محبت در جامعه و پرهیز از منازعات تشریح کرد که گفتگوی تمدن ها در واقع گفتمان قرآن کریم است که ۱۴ قرن از آن میگذرد. در پایان سفیر اسپانیا خواست تا در محل جلسه آیاتی تلاوت شود که این تلاوت فضای روحانی را برجلسه حاکم کرد.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما