بازگرداندن اولین نفتکش غیرایرانی از محاصرهٔ آمریکا / منچ‌اوسینت: تقصیر ایران نیست، مقصر آمریکاست

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷
اکانت ردیابی ترددهای دریایی، منچ‌اوسینت نوشته است: این نفتکش حامل نفت عراق به‌خاطر اینکه از تنگه‌ای عبور کرده که ایران کنترل می‌کند، مجبور به بازگشت شده است؛ اگر اقتصاد جهان درحال فروپاشی‌ست تقصیر ایران نیست، مقصر آمریکاست.

پایش ماهواره‌ای کشتی‌ها نشان می‌دهد، نفتکش حامل نفت عراق که با اجازهٔ ایران از تنگهٔ هرمز عبور کرده بود، توسط نیروی دریایی آمریکا بازگردانده شده است.

دیروز این نفتکش یونانی با نام «آگیوس فنوریس»، پس از عبور از تنگهٔ هرمز در آب‌های دریای عمان سیگنال ارسال و به‌سوی مقصدش ویتنام حرکت کرد.

حالا اکانت ردیابی ترددهای دریایی، منچ‌اوسینت نوشته است: این نفتکش حامل نفت عراق به‌خاطر اینکه از تنگه‌ای عبور کرده که ایران کنترل می‌کند، مجبور به بازگشت شده است؛ اگر اقتصاد جهان درحال فروپاشی‌ست تقصیر ایران نیست، مقصر آمریکاست.

