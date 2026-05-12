به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه سه فرد و ۹ شرکت را به اتهام نقش‌آفرینی در فروش و انتقال نفت ایران به چین تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، در میان این شرکت‌ها چهار شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چهار شرکت در امارات متحده عربی و یک شرکت در عمان قرار دارند.

به ادعای واشنگتن، این افراد و شرکت‌ها از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی به سپاه پاسداران ایران کمک کرده‌اند تا نفت ایران را به چین بفروشد و محموله‌ها را منتقل کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد سپاه برای پنهان کردن نقش خود در تجارت نفت از شرکت‌هایی در مناطقی با انعطاف اقتصادی بالا استفاده می‌کند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است که درآمد حاصل از این صادرات نفتی، به گفته واشنگتن، صرف توسعه تسلیحات، حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آن‌ها را «تروریستی» می‌خواند و تأمین مالی نهادهای امنیتی ایران می‌شود.

مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که این اقدامات در ادامه تلاش‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران و محدود کردن منابع مالی مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای این کشور انجام شده است.

