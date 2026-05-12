به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس نسبت به پیامدهای قانون جدید مصوب کنست رژیم صهیونیستی درباره اعمال مجازات اعدام علیه اسرای فلسطینی، به‌ویژه متهمان مشارکت در عملیات «طوفان الاقصی»، هشدار داد و آن را اقدامی خطرناک در راستای مشروعیت‌بخشی به قتل اسرا توصیف کرد.

حماس اعلام کرد سیاست‌های تروریستی و قوانین فاشیستی رژیم صهیونیستی هرگز نخواهد توانست اراده ملت فلسطین را در ادامه مبارزه مشروع برای دستیابی به حقوق ملی خود درهم بشکند.

در این بیانیه آمده است که قانون جدید کنست، تشدیدی خطرناک و جنایتی تازه در کارنامه مملو از جنایات جنگی و نقض‌های سازمان‌یافته علیه ملت فلسطین به شمار می‌رود.

حماس تأکید کرد این قانون باطل و غیرقانونی بوده و نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون ژنو و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این قانون همچنین تلاشی برای فرار از هرگونه توافق تبادل اسرا در آینده محسوب می‌شود، زیرا به‌صراحت اسرای مرتبط با عملیات «طوفان الاقصی» را از هرگونه معامله احتمالی برای آزادی مستثنا می‌کند؛ اقدامی که به گفته حماس، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و اصول انسانی است.

حماس از سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بین‌المللی، شورای حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری و انسانی خواست مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده گرفته و برای توقف و لغو این قانون اقدام فوری انجام دهند و رهبران رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایات مستمر علیه اسرای فلسطینی مورد بازخواست قرار دهند.



