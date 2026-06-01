کمیته کنست با طرح انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی موافقت کرد!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته کنست صبح امروز با طرح انحلال بیستوپنجمین دوره پارلمان اسرائیل در قرائت نخست موافقت کرد؛ طرحی که قرار است طی ساعتهای آینده برای رأیگیری نهایی به صحن عمومی کنست ارائه شود.
این اقدام بهعنوان آغاز رسمی روند پایان کار دولت کنونی ارزیابی میشود؛ بهویژه آنکه کنست حدود دو هفته پیش نیز این طرح را در قرائت مقدماتی با اکثریت قاطع ۱۱۰ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالف تصویب کرده بود. بر اساس برآوردهای منتشرشده، در داخل ائتلاف حاکم در برابر مخالفان، اکثریتی وجود دارد که از برگزاری انتخابات زودهنگام، احتمالاً در ماه سپتامبر، حمایت میکند.
در همین چارچوب، حزب «شاس» به رهبری آریه درعی اعلام کرده است که زمان مطلوب این حزب برای برگزاری انتخابات، اوایل سپتامبر و همزمان با نزدیکی به اعیاد بزرگ یهودی است. در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تلاش است با به تعویق انداختن زمان انتخابات تا حد امکان، رأیگیری را به اواخر اکتبر، یعنی نزدیکترین زمان به جدول زمانی اصلی، منتقل کند.
گزارشها همچنین نشان میدهد راهبرد اولیه نتانیاهو بر ارائه طرح قانون خدمت وظیفه اجباری به کمیته امور خارجی و امنیت متمرکز بود تا از این طریق روند انحلال کنست متوقف شود، اما این تلاش به نتیجه نرسید. پیشتر نیز ائتلاف حاکم با عبور دادن طرحی که از سوی حزب «آبی و سفید» ارائه شده بود، در مرحله نخست کوشیده بود این پیام را به احزاب مذهبی تندرو منتقل کند که مطالبات آنان را در نظر دارد.
..........
پایان پیام
نظر شما