رایزنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز و عبور ایمن کشتی‌ها/ تأکید دو طرف بر حقوق حاکمیتی خود بر این آبراه استراتژیک

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
کد مطلب: 1813426
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست عباس باقرپور مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران و عمان در سطوح مختلف، با هیئت نمایندگی این کشور در مسقط دیدار و آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران - عمان در سطوح مختلف درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست عباس باقرپور مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، با هیئت نمایندگی عمان در مسقط دیدار کرد.

در این نشست، آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و ترتیبات مربوط به عبور ایمن کشتی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر حقوق و صلاحیت‌های حاکمیتی خود بر این تنگه به ‌عنوان بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان تأکید کردند.

هیئت نمایندگی ایران همچنین با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.

علاوه بر این، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) آقای آرسنیو دومینگز که هم‌زمان در عمان حضور داشت، با هیئت ایرانی دیدار کرد که طی آن، مسائل فنی مربوطه مورد بحث قرار گرفت.

