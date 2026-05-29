مخالفت رئیس اندیشکده استرالیایی با ادعای ترامپ:

ادعای ترامپ درباره بین‌المللی بودن تنگه هرمز کاملاً نادرست است/ این آبراه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد

۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
«تیم اندرسون»، رئیس مرکز مطالعات ضد هژمونی، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر بین‌المللی بودن آب‌های تنگه هرمز را رد کرد و تأکید کرد که باریک‌ترین نقطه این تنگه تنها ۲۱ مایل عرض دارد و کاملاً در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار گرفته است و هیچ آب بین‌المللی در میان آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم اندرسون، رئیس مرکز مطالعات ضد هژمونی، ادعای دونالد ترامپ درباره بین‌المللی بودن آب‌های تنگه هرمز را رد کرد و تأکید کرد این گذرگاه راهبردی به طور کامل در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد.

اندرسون در پیامی در شبکه اجتماعی: باریک‌ترین بخش این تنگه تنها ۲۱ مایل عرض دارد، در حالی که کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، آب‌های سرزمینی را تا ۱۳.۸ مایل از خط ساحلی تعریف می‌کند.

وی افزود عمان این کنوانسیون را تصویب کرده، اما ایران و آمریکا آن را تصویب نکرده‌اند..

وی همچنین تأکید کرد که ایران در حال حاضر عبور کنترل شده کشتی‌های «نامتخاصم و بی‌آزار» از تنگه هرمز را طبق عرف بین‌المللی مجاز می‌شمارد و تنها تردد کشتی‌های مرتبط با دشمنان خود را محدود کرده است.

