ایران از آمریکا در دیوان داوری لاهه شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران با طرح دعوی در دیوان داوری لاهه، از آمریکا به‌دلیل تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، اعمال تحریم‌های اقتصادی و تهدید به توسل به زور شکایت کرد.

این دادخواست بر اساس مفاد بیانیه‌های ۱۹۸۱ الجزایر و به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، اسفندماه سال ۱۴۰۴ در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ثبت شده است.

جمهوری اسلامی ایران در دادخواست خود که تحت عنوان پرونده الف- ۳۴ در دیوان داوری به ثبت رسیده است، با استناد به بند اول بیانیه الجزایر، ضمن تبیین و تشریح مصادیق نقض تعهد آمریکا در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی و تهدید توسل به زور، از دیوان درخواست نموده است، آمریکا را به نقض بند اول بیانیه محکوم نماید و آن دولت را ملزم نماید فوراً به مداخلات مستقیم و غیر مستقیم خود در امور داخلی ایران پایان دهد؛ و ضمن ارائه تضمین عدم تکرار اعمال متخلفانه مزبور، خسارات وارده به ایران را نیز به طور کامل جبران کند.

گفتنی است بر اساس بند اول بیانیه الجزایر، دولت آمریکا متعهد شده است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران مداخله نکند.

