به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جان بولتون، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، در یادداشتی انتقادی به عملکرد رئیسجمهور آمریکا در جنگ علیه ایران پرداخت و او را به دلیل توقف زودهنگام حملات، شدیداً سرزنش کرد.
ورود ناشیانه به جنگ بدون پیوست سیاسی
بولتون در این یادداشت نوشت: ترامپ بدون هیچ آمادگی و تبیین قبلی برای افکار عمومی آمریکا، کنگره و متحدان جهانی، حملات علیه ایران را آغاز کرد.
هراس از تکرار «توافق اوباما»
مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا تأکید کرد: ترامپ در یک تله گرفتار شده است؛ از یک سو تشنه توافقی است که بتواند نام آن را «پیروزی» بگذارد و از سوی دیگر بهشدت میترسد که توافقی مشابه برجام (مانند اوباما) امضا کند و مورد ملامت قرار گیرد.
به گفته بولتون، این تزلزل باعث شده ایران پاسخی «کاملاً غیرقابل قبول» به چارچوب پیشنهادی آمریکا بدهد.
اشتباه ایدنوار ترامپ
بولتون برای نقد ترامپ به بحران کانال سوئز (۱۹۵۶) بازمیگردد؛ زمانی که آنتونی ایدن، نخستوزیر وقت بریتانیا، حملهای نظامی را برای بازپسگیری کانال سوئز آغاز کرد، اما تحت فشارهای بینالمللی ترسید و در نیمه راه دستور توقف جنگ را صادر کرد.
بولتون مینویسد: این عقبنشینی باعث فروپاشی امپراتوری بریتانیا و استعفای ایدن شد.
وینستون چرچیل در همان زمان با سرزنش ایدن گفت: «نمیدانم آیا من اصلاً جرأت شروع کردن این جنگ را داشتم یا نه؛ اما این را میدانم که اگر شروعش میکردم، هرگز جرأت نمیکردم در نیمه راه متوقفش کنم.»
بولتون تأکید میکند که ترامپ دقیقاً در جایگاه ایدن ایستاده است؛ او جنگ را شروع کرد، اما حالا ترسیده و جا زده است.
سوئیچ اقتصاد جهانی در دست ایران
بولتون در پایان هشدار داد: اگر این بحران تنها با دیپلماسی پایان یابد، ایران به این نتیجه میرسد که بستن تنگه هرمز هیچ هزینه نظامی برایش ندارد. در این صورت، تهران میتواند مانند یک «کلید برق»، هر زمان که بخواهد فشار را بر اقتصاد جهانی کم و زیاد کند.
