به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم در دیدار با استاندار گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، حوادث ۱۸ دی و جنگ رمضان، گفت: استان گیلان شهدای گرانقدری را تقدیم کرده که باید درباره آنان گفته شود.

وی با اشاره به شهادت دانشمند گیلانی انرژی هسته ای، شهید سید محمدرضا صدیقی صابر و شهید پرستار، شهیده مرضیه نبوی نیا، افزود: ماجرای شهادت این عزیزان بسیار ناگوار است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بزرگترین مسئولیت استان ها را در ثبت و ضبط اسناد مربوط به شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دانست و تاکید کرد: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بر جمع آوری، ثبت و ضبط و انتقال معارف دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوم و سوم به نسل های آینده اهتمام داشته باشد.

حجت الاسلام موسوی مقدم زندگی و نوع شهادت برخی از شهدا را بسیار تاثیرگذار دانست و بیان کرد: از طرف رهبر معظم انقلاب، مامور به دیدار و سرکشی با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان شدیم تا پیام تسلیت و تعزیت مقام معظم رهبری را به خانواده ها برسانیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به موضوع ساماندهی و اسکان خانواده های آسیب دیده در جنگ به ویژه خانواده های شهدا تاکید کرد و گفت: اسکان خانوارها در تهران تا حدودی انجام شده و لذا در استان ها نیز باید این موضوع پیگیری شود.

هادی حق شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با اشاره به آرامش جامعه در ایام جنگ رمضان، اظهار کرد: با همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها و ارگان ها و نهادها، زندگی عادی مردم در جریان است و مشکلی نداریم.

حق شناس خدمت به جامعه ایثارگران را توفیق الهی برای بنیاد دانست و ضمن قدردانی از راه اندازی درمانگاه صابرین برای خانواده های شاهد و ایثارگر در استان، گفت: فرصت خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را قدر بدانیم.

