به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اجرای برنامههای ترویج فرهنگ قرآنی و در راستای پاسداشت حرمت کلام وحی، ۴۵۰ جلد قرآن کریم از سوی آستان قدس رضوی و با پیگیری کانون خدمت رضوی شهرستان رشت به مساجدی اهدا شد که در جریان حوادث و آشوبهای دیماه ۱۴۰۴ مورد هتک حرمت قرار گرفته و در برخی از آنها اقدام به قرآنسوزی صورت گرفته بود.
ابراهیم لایقبرحق، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) - ابنا - استان گیلان، گفت: در جریان حوادث دیماه سال گذشته که از سوی عوامل وابسته به جریانهای معاند و در چارچوب آنچه «کودتای آمریکایی ـ صهیونیستی» نامیده میشود رخ داد، به تعدادی از مساجد در شهر رشت تعرض شد و نسخههایی از قرآن کریم در این اماکن مقدس مورد بیحرمتی و آتشسوزی قرار گرفت.
وی افزود: به منظور جبران بخشی از این خسارت معنوی و تأکید بر جایگاه والای قرآن کریم در جامعه اسلامی، ۴۵۰ جلد قرآن کریم از سوی آستان قدس رضوی برای این مساجد تأمین و اهدا شد.
لایقبرحق بیان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، به هفت مسجد هر کدام ۵۰ جلد قرآن کریم و به مصلای امام خمینی(ره) رشت نیز ۱۰۰ جلد قرآن کریم اختصاص یافت تا در اختیار نمازگزاران، فعالان فرهنگی و قرآنی قرار گیرد.
دبیر کانون خدمت رضوی رشت خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۱۱۰ جلد قرآن کریم دیگر که توسط مردم نیکوکار و علاقهمندان به ترویج فرهنگ قرآنی اهدا شده بود نیز در اختیار مساجد هدف این پویش قرار گرفت تا زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر نمازگزاران، فعالان فرهنگی و اقشار مختلف مردم از کلام نورانی وحی فراهم شود.
مراسم اهدای قرآن کریم به مصلای امام خمینی(ره) رشت امروز سهشنبه ۱۲ خردادماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین روحالله متقی، مسئول ستاد نماز جمعه رشت برگزار شد.
در این مراسم، حاضران ضمن محکوم کردن اقدامات هتاکانه علیه مقدسات اسلامی، بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت فعالیتهای دینی و حفظ حرمت اماکن مذهبی تأکید کردند.
کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در سالهای اخیر با اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی متنوع، تلاش کرده است در مسیر گسترش فرهنگ رضوی و تعمیق معارف قرآن و اهلبیت(ع) در سطح جامعه نقشآفرینی کند.
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