به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای معرفی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری کشور به مخاطبان بین‌المللی، بخش ویژه‌ای برای اکران آنلاین و بارگذاری فیلم‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی با تأکید بر تحولات ایران و با بهره‌گیری از ظرفیت هنر سینما، روایتی مستند، متنوع و چندوجهی فیلم‌های مرتبط با آن شهید والامقام در تلویزیون اینترنتی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با دوبله تایی، طراحی و اجرا شد.

این سامانه با فناوری استریم آنلاین بهره می‌برد؛ به‌گونه‌ای که کاربران تنها امکان مشاهده آنلاین فیلم‌ها را دارند و امکان دانلود آثار وجود ندارد که بستری امن برای عرضه فیلم‌ها فراهم می‌کند.

بخش جدیدی که در راستای تبیین شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران، برنامه تلویزیونی به مدت 4 ساعت با شرایط جدید تهیه و با زیرنویس زبان تایلندی و با هدف آگاهی‌بخشی به مخاطبان غیر فارسی‌زبان با روایتی مستند و چندوجهی از تحولات سیاسی و اجتماعی ارائه شد.

در این مجموعه‌ای از فیلم‌ها و مستندات مرتبط با رهبر شهید و مقاومت، با بهره‌گیری از روایت‌های مستند و سینمایی، به تبیین دیدگاه‌ها و بازنمایی ابعاد مختلف شرایط روز ایران پرداخته و تلاش گردید تصویری روشن، تحلیلی و قابل‌درک برای مخاطبان ارائه دهد.

همچنین، بخش‌های متنوعی گنجانده که از آن جمله مستند مسیر کرامت، ایستادگی و آزادی که در مورد شخصیت رهبر شهید انقلاب به زبان تایی ترجمه و در تلویزیون بارگذاری شد.

مستند دیگر بارگذاری شده روایت یک معلم جانباز از لحظات وقوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت جمعی از دانش‌آموزان که به‌عنوان روایتی انسانی و تاثیرگذار، ابعاد عاطفی و میدانی حادثه را بازتاب داده است.

کلیپی با عنوان «از ایران به اسپانیا!» به بررسی موضع دولت اسپانیا در مخالفت با سیاست‌های جنگی آمریکا پرداخته و ضمن اشاره به عدم همکاری این کشور در واگذاری پایگاه‌های نظامی، پیام قدردانی از سوی ایران را منعکس و در ادامه نیز از حمایت‌های مردمی در کشورهای آمریکای لاتین یاد شده است.

بخش دیگری از برنامه به معرفی شخصیت شهید لاریجانی اختصاص یافته و تلاش دارد ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی وی را برای مخاطبان تبیین کند.

همچنین، مستندی با عنوان «آمریکا از ما چه می‌خواهد؟» به بررسی تاریخی و تحلیلی روابط ایران و آمریکا پرداخته و سعی دارد ریشه‌های تنش‌ها و اختلافات را مورد واکاوی قرار دهد.

در بخش دیگری از برنامه، مجموعه انمیشین‌های شهادت رهبری و نوه ایشان و معرفی رهبر جدید برای مخاطبین بارگذاری شد. تنوع این آثار از نظر ژانر (سینمایی، انیمیشن، مستند) و مضامین (اجتماعی، تاریخی، مذهبی، کودک و نوجوان) نشان‌دهنده تلاش برای پاسخگویی به سلایق مختلف مخاطبان و ارائه تصویری جامع از فرهنگ و هنر ایرانی است.

راه‌اندازی این بخش گامی مهم در جهت توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مخاطبان بین‌المللی است.

این فعالیت در شرایطی اجرا شده که طی سال‌های اخیر، استقبال قابل توجهی از فیلم‌های ایرانی در میان مخاطبان خارجی بخصوص در این کشور مشاهده که طی برگزاری موفق دو فستیوال فیلم ایرانی در سال گذشته و اکران مستمر آثار در مرکز آرشیو ملی تایلند، نشان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی به سینمای ایران و ظرفیت بالای آن در ایجاد ارتباط فرهنگی بود.

در کنار این روند، درخواست‌های مکرر از سوی هنرمندان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان حوزه فرهنگ و هنر برای دسترسی آسان‌تر به این آثار، ضرورت ایجاد بستری دائمی و در دسترس را دوچندان کرده و از سوی دیگر برگزاری اکران‌های حضوری به دلیل محدودیت‌های مالی، اجرایی و لجستیکی، همواره با چالش‌هایی همراه بوده از این رو، راه‌اندازی بخش اکران فیلم‌های ایرانی آنلاین به عنوان راهکاری نوین و کارآمد، امکان دسترسی گسترده‌تر به آثار ایرانی را فراهم ساخت.

این فهرست با دربرگرفتن آثار معناگرا، اجتماعی، تاریخی، کودک و مستند، نمایانگر ظرفیت گسترده سینمای ایران در پرداختن به موضوعات دینی، هویتی، انسانی و معاصر است.

بخش اکران آنلاین فیلم‌های ایرانی در تلویزیون اینترنتی رایزنی فرهنگی کشورمان، به عنوان مکملی مؤثر در کنار فستیوال‌ها و اکران‌های حضوری، توانست بستر جدیدی برای عرضه آثار فاخر ایرانی فراهم و گامی مؤثر در جهت معرفی فرهنگ و هنر ایران به جهان و انتظار می‌رود با توسعه این پلتفرم و افزودن آثار جدید، دامنه مخاطبان آن بیش از پیش گسترش و نقش آن در تقویت ارتباطات فرهنگی بین‌المللی پررنگ‌تر شود.

نکته حائز اهمیت در انتشار این برنامه‌ها، استفاده از بستر تلویزیون اینترنتی که به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین رسانه‌ای، نقش مهمی در عبور از محدودیت‌های جغرافیایی و زبانی ایفا و این رسانه‌ها با دسترسی آسان، هزینه کمتر و امکان انتشار چندزبانه، فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم با مخاطبان جهانی فراهم ساخته است.

تلویزیون اینترنتی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند به نشانی https://arayatamboran.tv و بخش اکران فیلم‌های سینمایی ایرانی در آدرس https://arayatamboran.tv/cinema/ در دسترس علاقه‌مندان است.

