نشست «صدها سال جنایت» با حضور تفنگدار سابق آمریکایی در خبرگزاری ابنا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «صدها سال جنایت؛ از کشتار بومیان تا فاجعه میناب» با حضور «نیکلاس کن اوکیف»، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال حقوق بشر، در سالن جلسات خبرگزاری ابنا در قم برگزار شد. این نشست با استقبال گسترده فعالان رسانهای همراه بود.
اوکیف در ابتدای سخنان خود به تصویر دروغینی که رسانههای غربی از ایران ساختهاند اشاره کرد و گفت: تصویری که فاکس نیوز و سیانان از ایران ارائه میدهند، کاملاً با واقعیت تفاوت دارد. آنها میگویند زنان در ایران تحت ستم هستند، اما من در خیابانهای تهران زنان آزاد و فعالی دیدم که در عرصههای اجتماعی حضور پررنگی دارند.
وی با اشاره به جنایت مدرسه «شجره طیبه» میناب افزود: این فاجعه با موشکهای تاماهاوک انجام شد که در آریزونا ساخته میشوند. قربانی کردن کودکان، همان چیزی است که شیطانپرستان جشن میگیرند. آمریکا و اسرائیل باید پاسخگوی این جنایت جنگی باشند.
این تفنگدار سابق آمریکایی با اعلام حمایت کامل از جبهه مقاومت تصریح کرد: من آمادهام در کنار نیروهای ایرانی و جبهه مقاومت برای نابودی اسرائیل وارد عمل شوم. اسرائیلیها کودککش هستند و وجود آنان تهدیدی برای تمام بشریت است. همسر و فرزندان من فلسطینی هستند و من میخواهم اسرائیل از بین برود تا خانوادهام بتوانند به سرزمین اجدادی خود بازگردند.
اوکیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت میان مردم ایران و آمریکا گفت: تنها تفاوت ما و شما این است که شما از ابتدا جلوی نفوذ صهیونیستها ایستادید، اما ما به آنها اجازه دادیم وارد خانهمان شوند. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر دولت و سیستم حاکم، نه مردم آمریکا. مردم آمریکا نیز قربانی سیاستهای صهیونیستی هستند.
وی در پایان با اشاره به آینده خود گفت: میدانم وقتی به آمریکا برگردم، یا کشته میشوم یا بازداشت میشوم. اما برنامه دارم که حتی بعد از مرگم، صدای مقاومت ادامه پیدا کند.
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