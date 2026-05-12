یوناما: طالبان ۱۹۶ سند تقنینی را بر اساس فقه حنفی نهایی کرده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) روز سهشنبه (۲۲ اردیبهشت) گزارش سهماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان منتشر کرد که دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵ را پوشش میدهد.
اجرای عدالت، حقوق و آموزش زنان و دختران، آزادی رفتوآمد، تهدیدهای حقوق بشری علیه بازگشتکنندگان و وضعیت رسانهای از مهمترین بخشهای این گزارش هستند.
در بخش امور قضایی گزارش یوناما آمده است که وزارت دادگستری حکومت طالبان در سه سال و نیم گذشته ۱۰ قانون را در روزنامه رسمی خود منتشر کرده است. این قوانین شامل قانون جلوگیری از غصب زمین، قانون امر به معروف و نهی از منکر، قانون استماع شکایات، قانون تبادل ارز و خدمات مالی، مناطق صنعتی و قانون اجارهدهی زمینهای دولتی میشود.
بر اساس این گزارش، حکومت طالبان همچنین ۱۹۶ سند تقنینی را بر اساس قرآن، سنت و فقه حنفی نهایی کرده است.
یوناما در این گزارش به وضعیت سایر مذاهب افغانستان و همهشمول بودن قوانین هیچ اشارهای نکرده است.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد همچنین از نقض حقوق مهاجران بازگشتی به افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است: «افرادی که بهطور غیرارادی به افغانستان بازگشتهاند، با خطرات حقوق بشری مواجه هستند. از جمله کسانی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند، میتوان به زنان و دختران، مقامات پیشین دولت افغانستان، نیروهای امنیتی سابق و خبرنگاران اشاره کرد.»
بخش حقوق بشر یوناما با ۴۹ نفر از بازگشتکنندگان مصاحبه کرده است که بسیاری از آنها پس از بازگشت به افغانستان، نگرانی جدی نسبت به امنیت خود ابراز کردهاند. تعدادی از آنها به یوناما گفتهاند که بازداشت خودسرانه یا بدرفتاری را تجربه کردهاند.
یوناما در این گزارش از مقامات حکومت طالبان خواسته است که هیچ فردی پس از بازگشت به افغانستان هدف قرار نگیرد و عفو عمومی باید بهطور کامل اجرا شود.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل از جامعه جهانی و بهویژه کشورهایی که میزبان مهاجران افغان بودهاند، خواسته است که مسیرهای امن برای اسکان مجدد افراد در معرض خطر را افزایش دهند.
این نهاد سازمان ملل همچنین از کشورها خواسته است که وضعیت مهاجران افغان را به دقت ارزیابی کنند و در صورتی که در معرض خطر شناسایی شوند، از اخراج آنها خودداری کنند.
