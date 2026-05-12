به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام علی کلاته در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشا در روز زیارتی امام رضا علیهالسلام، در حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک ایام دهه کرامت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با استناد به آیه شریفه ۵۴ سوره مبارکه انعام اظهار داشت: این آیه پشتوانه قرآنی زیارت ائمه معصومین(ع) است. اگر مؤمنی در زمان حیات پیامبر به حضورش میرسید یا پس از رحلت، کنار قبرش حاضر میشد، خداوند به پیامبر(ص) دستور داده که به او سلام کند و این سلام، به معنای احترام و ادب است.
وی با بیان اینکه خداوند در ادامه آیه میفرماید من رحمت خود را بر کسانی که به زیارت اولیای من میآیند واجب کردهام، افزود: همچنین اگر زائر گناهی داشته باشد، با توبه و اصلاح، مشمول «إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» خواهد شد.
کلاته افزود: امام رضا(ع) در روایتی فرمودند هر امامی بر گردن دوستان و شیعیان خود عهدی دارد و از نشانههای وفای به عهد، زیارت قبور آنان است، افزود: کسانی که امروز در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور مییابند، در حقیقت دارند به عهد خود با امامشان وفا میکنند و خداوند نیز پاداش آنان را همنشینی با محمد و آل محمد(ص) در قیامت قرار میدهد.
سخنران حرم مطهر در ادامه به تبیین «عقل کامل در آخرالزمان» پرداخت و با استناد به روایتی از امام سجاد(ع) گفت: مردمی که در عصر غیبت زندگی میکنند و به امامت معتقدند و منتظر ظهورند، از همه مردم زمانهای دیگر افضل هستند؛ چرا که خداوند به آنان «عقول کاملتر و معرفتی بالاتر» عطا کرده است. نمونه بارز آن، مردم ایران اسلامی هستند که ندیده عاشق امام زمان(عج) و رهبر عزیز شدهاند.
وی با بیان اینکه «عاقلترین انسانها کسی است که خدا را بشناسد و اطاعت کند و نیز دشمن خدا را بشناسد و از او دوری کند» تأکید کرد: در آیه ۲۵۶ سوره بقره دو شرط اساسی برای ایمان کامل بیان شده که عبارت از«ایمان به خدا» و «کفر به طاغوت» است. امروز حضور مردم در خیابانها و فریاد «الله اکبر» تجلی «یومن بالله» و فریاد «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» تجلی «یکفر بالطاغوت» است. اگر این دو بال را داشته باشیم، هیچ قدرتی نمیتواند در مقابل ما بایستد.
کلاته در پایان با اشاره به شهادت مظلومانه ۱۶۸ کودک در مدرسه شجره طیبه میناب خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناامیدی از جنگ نظامی، توطئههای دیگری را طراحی میکند، اما نباید غافل شد. همانگونه که خداوند طوفان شن را در طبس و امداد غیبی خود را در اصفهان به کمک بندگانش فرستاد، امروز نیز با استقامت و دشمنشناسی، پیروزی نهایی از آن جبهه مقاومت خواهد بود.
..........................
پایان پیام
نظر شما