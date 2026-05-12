به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی اراکی طی سخنانی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: در میان ائمه دو امام معصوم وجود دارند که خداوند یک فرصت بسیار طلایی در اختیار این دو امام قرار داده است به همین خاطر هر دو امام توانستند یک تأثیر فوق‌العاده عظیم در استقرار و استمرار و گسترش نهضت و مکتب تشیع و مکتب امامت و ولایت و امت‌سازی داشته باشند.

وی افزود: اولین امام، سیدالشهدا(ع) هستند که با نهضت، قیام و حماسه خونین کربلا و ریخته‌شدن خون مقدس ایشان و اصحابشان حماسه عظیم کربلا را آفریدند و تا قیامت تمام عالم‌وآدم مدیون حضرت هستند و دومین امام معصوم که یک فرصت طلایی به دست آوردند امام رضا علیه‌السلام هستند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: امام رضا علیه‌السلام از قبول ولایتعهدی امتناع داشتند؛ اما با قبول آن خیر کثیر صورت گرفت و یک فرصت کم‌نظیر برای حضرت ایجاد شد و مکتب ولایت و امامت را ترویج و گسترش دادند.

حسینی اراکی تأکید کرد: با جهاد تبیین امام رضا علیه‌السلام امت‌سازی صورت گرفت و پیروان زیادی به مکتب تشیع روی آوردند و خراسان مرکز تشیع شد و به دیگر نقاط نیز گسترش پیدا کرد.

وی یادآور شد: امام رضا علیه‌السلام هم با روایت و بیان احادیث مثل روایت سلسله الذهب و هم با مناظرات با علمای ادیان گوناگون و فرقه های مختلف توانستند مکتب تشیع را گسترش دهند و جواب شبهات همگان را مستدل و متقن ارائه کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: مأمون ملعون آرزوی شکست امام رضا علیه‌السلام در مناظرات را به گور برد و نتوانست وجهه علمی امام رضا علیه‌السلام را مخدوش کند.

وی افزود: کرامت‌های زیادی در تاریخ از امام رضا علیه‌السلام به ثبت رسیده است و پروژه عظیم امت‌سازی نبی خدا در ایران به بهترین وجه ممکن توسط ایشان پیش برده شد و به نتیجه رسید.

بعثت یک امت بسیار سخت‌تر از بعثت یک فرد است

حسینی اراکی تأکید کرد: در طول این ۴۷ سال انقلاب نیز امامین انقلاب مردم ایران را به یک رشد عظیم و بالندگی رساندند و به برکت هدایت و تربیت امام خمینی(ره) و رهبر شهید، مردم به ترازی رسیدند که قابلیت و لیاقت پیدا کردند که به‌عنوان یک امت مبعوث شوند؛ چراکه بعثت یک امت بسیار سخت‌تر از بعثت یک فرد است و اکثر پیامبران الهی دارای چنین امتی نبودند؛ اما امت ایران این لیاقت را در اثر مجاهدت، استقامت، ولایت‌مداری و شهادت‌طلبی به دست آوردند.

وی خاطرنشان کرد: حضور این امت دارای آثار و پیامدهای بزرگی است؛ چراکه تربیت نسل مجاهد در همین تجمعات خیابانی صورت می‌گیرد و حتی کودکان نیز در خیابان حضور دارند و زندگی جهادی احیا شده است.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: مردم با جهاد و حماسه خود در تجمعات، برگ‌های زرینی را در تاریخ ایران به ثبت رسانده‌اند و تقرب و پیوند بزرگی را در درگاه الهی کسب کرده‌اند.

وی افزود: آرزو و هدف اسرائیلی‌های خبیث نابودکردن کل ایران بود؛ اما حضور مردم در خیابان‌ها مانع از تحقق اهداف شوم دشمنان شدند.

مردم ایران تجلی قدرت اهل‌بیت(ع) هستند

حسینی اراکی ادامه داد: امت ایران یک قوم برگزیده است و روایات زیادی تأکید دارند که گسترش اسلام توسط همین قوم انجام خواهد شد؛ مردم ایران‌زمین تجلی قدرت اهل‌بیت(ع) در جهان و زمینه‌ساز تحقق پروژه جهانی‌سازی مکتب ولایت و امامت هستند.

سخنران حرم بانوی کرمت یادآور شد: از دیگر برکات این تجمعات و حضور مردم در میادین، استقامت و حماسه‌آفرینی، حمایت از رزمندگان میدان نبرد، به چالش کشیده‌شدن و انزوای تمدن غرب و فرهنگ فاسد غربی است؛ چراکه امروزه ابرقدرتی آمریکا زیر سؤال رفته و مؤلفه‌های ابرقدرتی دشمنان و قدرت نرم آنان با گفتمان‌سازی رسانه‌ای به حاشیه رفته و اذهان مردم جهان آگاه و دروغگویی دشمنان آشکار شد.

حضور مردم ایران در خیابان‌ها آمریکا را در جهان رسوا کرد

وی افزود: حضور مردم ایران در خیابان‌ها آمریکا را در جهان رسوا کرد و چهره واقعی خبیث آن‌ها را به دنیا نشان داد و اعتبار آمریکا زیر سوال رفت.

حسینی اراکی ابراز داشت: این حضور و حماسه و انسجام و اتحاد مقدس بر محور دین، ایمان، ولایت و پرچم الله باید حفظ شود و زمانی این اتحاد حفظ می‌شود که مؤلفه‌های سه‌گانه جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی با همدیگر جلو بروند و از هیچ‌کدام غفلت نشود.

لیدرهای اغتشاشات و مفسدان اقتصادی باید محکوم شوند

وی اظهار داشت: نباید در تصمیمات اقتصادی و فرهنگی دچار غفلت شویم؛ چراکه غفلت از مؤلفه‌های سه‌گانه موجب تفرقه خواهد شد؛ لیدرهای اغتشاشات و مفسدان اقتصادی باید محکوم شوند و همچنین در جنگ فرهنگی نیز مقابله کامل صورت گیرد و نباید پدیده‌های فرهنگی مورد غفلت واقع شوند.

حسینی اراکی در پایان گفت: گاهی معضلات فرهنگی مثل پدیده بی‌حجابی باید به‌درستی تفکیک شود؛ چراکه عده‌ای به‌صورت سازمان‌یافته و پروژه‌ای اقدام به ایجاد جنگ فرهنگی می‌کنند و غفلت از این مسائل باعث می‌شود لطمه بخوریم؛ اما ممکن است عده‌ای هم با پوشش نامناسب برای دفاع از نظام و مبارزه با دشمنان در تجمعات شرکت کنند که نباید با این افراد برخورد سلبی شود؛ بلکه باید با آنها مدارا کرد؛ چراکه بسیاری از این افراد وقتی در تجمعات شرکت می‌کنند متحول می‌شوند.

...............

پایان پیام/