به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه با انتقاد از روایت رسانه‌هایی که از شکست‌های واشنگتن در برابر ایران گزارش می‌دهند، آنها را به «خیانت» متهم کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ابراز خشم در قبال رسانه‌های آمریکایی که به توانمندی‌های نظامی ایران اذعان می‌کنند، نوشت: «وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند دشمن ایرانی ار لحاظ نظامی در برابر ما خوب عمل می‌کند، این عملا خیانت است.»

رئیس‌جمهور آمریکا که در تقابل با ایران شکست خورده و تحت فشارهای اقتصادی و گرانی بنزین و سایر کالاها ناشی از بسته‌شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی، به آتش‌بس با ایران ادامه داده است، مدعی شد که چنین گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شوند، به ایران «امید کاذب» می‌دهند.

ترامپ با تاکید بر اینکه «این‌ها بزدلان آمریکایی هستند که بدِ این کشور را می‌خواهند» گفت: «فقط بازندگان، ناسپاسان و احمق‌ها قادر به ارائه استدلال علیه آمریکا هستند!»

