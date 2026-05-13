به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ادعاهای مطرح شده در بیانیه‌های وزارت خارجه و وزارت کشور کویت مبنی بر برنامه‌ریزی ایران برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را مطلقا بی‌اساس و مردود خواند.

در متن بیانیه وزارت خارجه ایران در این باره آمده است:

«وزارت امور خارجه اقدام ناشایست دولت کویت در بهره برداری سیاسی تبلیغاتی در خصوص ۴ نفر از ماموران جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب مأموریت مرسوم گشت زنی دریایی مشغول انجام وظیفه بوده و به دلیل اختلال ایجاد شده در سامانه، ناوبری وارد آبهای سرزمینی کویت شده بودند، را قویا محکوم می کند.

وزارت امور خارجه ضمن یادآوری سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه از جمله، کویت انتظار دارد مراجع کویت ضمن اجتناب از اظهار نظرهای شتاب زده و طرح ادعاهای بی اساس مسائل موجود را از طریق مجاری رسمی پیگیری کنند.

وزارت امور خارجه همچنین بر ضرورت دسترسی هرچه سریعتر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت به اتباع ایرانی بازداشت شده مطابق موازین حقوق بین الملل و آزادی فوری آنها تأکید می کند.»

