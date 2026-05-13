به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل، معاونان و مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: عِرق سازمانی و تعصب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از نکته‌های ممتاز این نهاد است چراکه به هر میزان این خصیصه در سازمان‌ها وجود داشته باشد برای پیشرفت و نوآوری (در نسبت با سازمان‌های راکد و کم تعصب) آمادگی بیشتری دارند.

صالحی تصریح کرد: علاوه بر این موارد زمینه موضوعِ مورد بحثِ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان است که جایگاه و اهمیت آن مشخص است چراکه نسل آینده ساز کشورها هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کودکان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری بی‌پناه هستند یعنی شاید تصور کنیم کودک و نوجوان به واسطه زیست در عصر اطلاعات پُر شده‌اند اما می‌توان گفت عصر اطلاعات به بی‌پناهیِ بیشتر کودکان و نوجوانان انجامیده و ما را در شرایط خاصی قرار داده است.

صالحی با تاکید براینکه در این حوزه مسائل مختلفی داریم، تصریح کرد: کارهای خوب زیادی درمورد کودک و نوجوان صورت گرفته است؛ به قول رهبر شهید انقلاب زمانی که کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب منتشر می‌شد ایشان خوشحال می‌شدند چراکه اثر دیگری وجود نداشت تا این خلا را پُر کند اما در وضعیت فعلی شرایط تغییر کرده است باید قدردان نعماتی باشیم که خداوند متعال در این حوزه به ما ارزانی داشته است‌ و نسبت به گذشته از توشه غنی‌تری برخوردار هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در چند حوزه باید به هم‌افزایی میان وزارت ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بپردازیم اول اینکه به فقر مطالعات میدانی، کاربردی و نظری (راجع به حوزه کودک و نوجوان) مبتلا هستیم.

صالحی با بیان اینکه برهمین اساس گروه مطالعات کودک و نوجوان را در دوره قبلیِ مدیریت در وزارت ارشاد بنیان گذاشتیم، تصریح‌کرد: باید پژوهش‌های سه‌گانه را غنی‌سازی کنیم؛ در این مسیر به نقشه راه پژوهشی نیاز داریم و نقاط اتکای ما در این قسمت قوی نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اقتصادِ فرهنگ و هنرِ عرصه کودک و نوجوان مساله بعدی است؛ اصولا اقتصادِ فرهنگ در کشور ما ضعیف‌ است از جمله مسائل مربوط به اقتصادِ فرهنگِ کودک و نوجوان، در این قسمت ضعف‌های قابل توجهی در مقام نظریه و اقدام داریم.

صالحی با بیان اینکه مساله سوم‌ محرومیت‌زدایی از دسترسی به فرهنگ و هنرِ حوزه کودک و نوجوان است، تصریح‌کرد: یکی از برکت‌های پیروزی انقلاب اسلامی عدالت آموزشی است و توانسته‌ایم در قیاس با قبل از انقلاب این مولفه را بهبود بخشیم ولی در حوزه فرهنگ و هنرِ کودک و نوجوان با عدالت آموزشی همچنان فاصله داریم؛ خانواده‌های فقیر به هر صورت می‌توانند فرزندانشان را به مدرسه ببرند اما دسترسی‌های فرهنگی_هنری و تامین کتاب کودک و نوجوان برایشان به سختی مقدور است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این قسمت همچنان فاصله زیادی تا عدالت فرهنگی داریم (ولی عدالت آموزشی تا حد قابل توجهی برقرار شده است) البته برخی از اقداماتی که در دست اقدام قرار دارد براساس همین نگاه صورت گرفته است ولی میان وضعیت موجود با آنچه که باید باشد، فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: مساله چهارم فاصله گرفتن از فضای تصدی‌گری و پدیدار شدن بخش‌های خصوصی است، بخش خصوصیِ فعال ما را به حرکتی پایدار و مستمر امیدوار می‌کند (برخلاف گام هایی که برداشته شده است) همچنان فاصله قابل توجهی با ایجاد بخش خصوصی مقتدر در کودک و نوجوان داریم.

صالحی با اشاره به حوزه بین‌الملل کودک و نوجوان، تصریح کرد: مزیت نسبی کودک و نوجوان برخورداری از زبان فطرت است و از جغرافیا و ایدئولوژی کمتر متاثر است به همین دلیل آثار کودک و نوجوان بُرد وسیع‌تری دارد.

وی افزود: در سایر حوزه‌ها متغیرهایی چون دین، جغرافیا و ... اثرات خاص خود را می‌گذارند اما در حوزه کودک و نوجوان چون با فطرتِ انسان سروکار دارد (و فطرت مساله‌ای عام و فراگیر است) قدرت قابل توجهی در دیپلماسی کودک و نوجوان داریم؛ این حوزه برای ما اهمیت زیادی دارد و کارهای زیادی در آن انجام شده است اما همچنان فاصله زیادی با اهدافمان داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مساله دیگر هویت ایرانی اسلامی کودکان و نوجوانان است عصر اطلاعات عصر بی‌پناهی کودک، نوجوان، پدر و مادر است؛ والدین سال‌های دور تا حدی می‌دانستند چگونه باید فرزند خود را تربیت کنند اما الان وضعیت متفاوت شده است.

وی افزود: حفظ هویت ایرانی_اسلامیِ کودکان و نوجوانان در برابر تندبادها و حوادث یکی از دغدغه‌هاست البته باید از همه جنبه‌های هویت پاسداری کرد از زبان فارسی گرفته تا سایر حوزه‌ها.

صالحی تصریح کرد: گاهی اوقات در مورد وضعیت زبان فارسیِ نسل فعلی و آینده بیم داریم؛ نسل ما و نسل گذشته زمانی که تاریخ بلعمی و یا سایر آثار کلاسیک را مطالعه می‌کنیم متوجه منظور نویسنده می‌شویم و متن را کاملا می‌فهمیم چراکه اتصال هزار ساله با این زبان داریم و بخشی از ماندگاری هویت ایرانی به دلیل زبان فارسی است اما متاسفانه نسل جدید کودک و نوجوان در معرض اتفاقات زیادی قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: موضوع دیگر این است که کشور ما در معرض بحران‌های مختلفی قرار دارد، از جمله جنگ تحمیلی اخیر است و با توجه به این وضعیت یکی از مسائل ما صیانت از کودکان در بحران‌هاست کودکان آسیب دیده از بحران، کودکان آینده‌ساز نمی‌شوند؛ به همین دلیل صیانت از کودکان اهمیت مضاعفی می‌یابد.

وی افزود: مساله دیگر هم‌افزایی نهادهایی است که در حوزه کودک و نوجوان کار می‌کنند؛ البته این هم‌افزایی وجود دارد ولی تا حد مطلوب بسیار فاصله دارد.

صالحی تصریح کرد: البته منظور من صرفا هم‌افزایی نهادها با یکدیگر نیست بلکه داخل یک مجموعه هم بخش‌های مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند؛ شاید حتی در داخل نهادهای خودمان هم نظام تعاملی و ارتباطی نداشته باشیم چه رسد با نهادهای برون سازمانی.

وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی گفت: امکانات هر مجموعه نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند اما اگر کنار هم قرار بگیریم می‌توانیم برای حل مسائل بسترسازی کنیم؛ کلید شروع برای حل مسائل کودک و نوجوان این است که منابع انسانی، فکری، مالی و مادی را با یکدیگر تجمیع کنیم و برای حل نکاتی که عرض شد، تشریک مساعی داشته باشیم

ابتدای این دیدار مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونان ایشان به بیان چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها پرداخت و نکات لازم برای حل این مشکلات مطرح شد.

