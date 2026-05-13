به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد ابوالقاسمی، قاری شناخته شده قرآن و میزبان برنامه «محفل»، در گفتگویی صریح به اقدام اخیر مشاری راشد العفاسی، قاری کویتی، واکنش نشان داد و آن را تحریف آشکار کلام خدا و اوج خیانت به قرآن کریم توصیف کرد.

ابوالقاسمی با اشاره به تغییر لفظی آیه «تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ» به «تَبَّتْ یَدَا إِیرَانَ» از سوی العفاسی، این اقدام را مصداق بارز جنگ‌طلبی و سوءاستفاده از قرآن برای اهداف سیاسی دانست که با روح آیات الهی منافات کامل دارد.

وی تأکید کرد: شخصی که به واسطه تلاوت قرآن در جهان اسلام شناخته شده، اکنون از همان قرآن علیه مردم ایران استفاده می‌کند که این اوج نفاق و خیانت محسوب می‌شود.

این قاری ایرانی با استناد به روایات اسلامی اظهار داشت: بر اساس روایات، کسانی که قرآن را تلاوت می‌کنند اما به مفاد آن عمل نمی‌کنند، روز قیامت دچار عذاب سخت خواهند شد. العفاسی از جمله افرادی است که قرآن تنها بر زبانش جاری شده و در عمق وجودش نفوذ نکرده است.

ابوالقاسمی به سابقه العفاسی نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز تصاویری از ایشان در کنار خلبانان عربستان سعودی منتشر شده بود؛ همان خلبانانی که به کویت حمله کردند. برخی این تصاویر را قدیمی تلقی کردند اما این رویکرد، نشان‌دهنده الگوی ثابتی از رفتار مبتنی بر دنیاطلبی و جاه‌طلبی در وجود ایشان است.

ابوالقاسمی در ادامه به سکوت سایر قاریان جهان اسلام نیز انتقاد کرد و گفت: هم اقدام العفاسی زشت و ناپسند بود و هم سکوت بسیاری از قاریان در برابر این اقدام، به همان اندازه زشت است. انتظار می‌رود اهل قرآن در چنین شرایطی فعالانه وارد میدان شوند و چهره حقیقی قرآن را به نمایش بگذارند.

او با اشاره به محتوای آیات مدنی قرآن خاطرنشان ساخت: بخش قابل توجهی از قرآن، به ویژه حدود ۱۲ جزئی که در مدینه نازل شده، به موضوع جهاد، مبارزه با ظلم، کفار و منافقین اختصاص دارد. در این آیات به مسلمانان دستور داده شده که از دشمنان نترسند، با آنها مبارزه کنند و بر پیروزی الهی امیدوار باشند. سؤال اساسی این است که چرا این آیات در دل برخی قاریان تأثیر نمی‌گذارد؟

احمد ابوالقاسمی در پاسخ به این سؤال به سیره نبوی استناد کرد و گفت: پیامبر اسلام به این دلیل از میان حافظان قرآن فرماندهان جنگی انتخاب می‌کرد که اگر فردی دارای قلب خاشع باشد و آیات الهی در وجود او اثر کند، این آیات می‌تواند ایمان او را تقویت کرده و امید به پیروزی را در او افزایش دهد. اما متأسفانه برخی قاریان امروزی، قرآن را وسیله‌ای برای خودنمایی، کسب شهرت، جاه‌طلبی و منافع دنیوی قرار داده‌اند و قرآن را به نرخ روز خود مصرف می‌کنند.

این قاری قرآن با اشاره به واکنش سایت‌های قرآنی بین‌المللی بیان کرد: بزرگترین سایت معروف قرآنی جهان، تلاوت‌های العفاسی را از پیش فرض‌های خود حذف کرد. همین اقدام برای ادب شدن این شخص کافی بود. اما متأسفانه افرادی مانند العفاسی چشم و گوششان بسته شده است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَیٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَیٰ سَمْعِهِمْ»؛ خدا بر دل‌ها و گوش‌هایشان مهر نهاده است. این افراد دیگر قادر به دیدن حقایق نیستند.

او در پایان با انتقاد از جامعه قرآنی که در برابر العفاسی سکوت کردند، تأکید کرد: اهل قرآن باید در چنین شرایطی پیشگام باشند و رسالت قرآنی خود را به درستی ایفا کنند، چرا که این اقدامات آبروی جامعه قرآنی را خدشه‌دار کرده است.



