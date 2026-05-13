به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت هشدار داد که در سال جاری میلادی عرضه جهانی نفت قادر به پاسخگویی کامل به سطح تقاضا نخواهد بود. بر اساس این گزارش، درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه موجب اختلال جدی در تولید و صادرات نفت شده و توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز تاکنون باعث کاهش تجمعی بیش از یک میلیارد بشکه از عرضه جهانی شده است. همچنین بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز از صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل این اختلالات از مدار خارج شده است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۶ میزان عرضه نفت حدود ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز کمتر از تقاضای جهانی باشد؛ در حالی که برآوردهای قبلی از وجود مازاد عرضه حکایت داشت. بر اساس این گزارش، تولید جهانی نفت نیز ممکن است در همین سال حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یابد که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افت قابل توجهی محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت انرژی و کند شدن رشد اقتصادی، بر تقاضای جهانی نفت نیز فشار وارد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از میزان کاهش تقاضای جهانی در سال جاری را به حدود ۴۲۰ هزار بشکه در روز رسانده و اعلام کرده است که رشد قیمت‌ها به طور مستقیم بر مصرف انرژی در جهان اثر گذاشته است.

در همین حال، وزارت انرژی آمریکا نیز اعلام کرده است که احتمال می‌رود تنگه هرمز تا اواخر ماه مه همچنان در وضعیت بسته باقی بماند و از ماه ژوئن روند بازگشت تدریجی تردد کشتی‌ها آغاز شود. همزمان با این تحولات، قیمت نفت پس از چند روز افزایش، اندکی کاهش یافت و هر بشکه نفت برنت به حدود ۱۰۶ دلار رسید؛ با این حال تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند به دلیل ادامه اختلال در عرضه و کاهش ذخایر جهانی، قیمت‌ها در ماه‌های آینده همچنان در سطوح بالا باقی بماند.

.............

پایان پیام