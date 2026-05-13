به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان، روز سهشنبه (۲۲ اردیبهشت) با هیئت بلندپایه برنامه جهانی غذا (WFP) به ریاست کارل سکاو، معاون اجرایی این سازمان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که جان ایلیف، مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز حضور داشت، طرفین درباره تقویت اقتصاد محلی، حمایت از افراد نیازمند، ایجاد فرصتهای شغلی و گسترش کمکهای بشردوستانه بحث کردند.
مولوی عبدالسلام حنفی بر لزوم افزایش کمکهای این سازمان به خانوادههای آسیبپذیر، فقرا و نیازمندان افغانستان تأکید کرد و خواستار گسترش پروژههای انکشافی و غذایی شد.
معاون اجرایی برنامه جهانی غذا نیز ضمن ابراز تعهد به ادامه فعالیتها، از حمایت مستمر این نهاد از کودکان مبتلا به سوءتغذیه و خانوادههای آسیبدیده خبر داد و بر تقویت همکاری با مقامات افغانستانی برای اجرای بهتر برنامهها تأکید ورزید.
این دیدار در حالی انجام میشود که افغانستان همچنان با چالشهای جدی اقتصادی، بیکاری و سوءتغذیه مواجه است و برنامه جهانی غذا یکی از اصلیترین نهادهای کمکرسان در این کشور به شمار میرود.
طرفین بر ادامه هماهنگی و گسترش کمکها به مناطق محروم توافق کردند.
