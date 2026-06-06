به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» و تحلیلگر شناخته شده فلسطینی، در سرمقاله جدید خود برای این روزنامه الکترونیکی، به توافق ننگینی که دولت سرسپرده لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن حاصل کرده بود و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و حزبالله قاطعانه آن را رد کردند، پرداخت.
عطوان نوشت: ما همواره هرگونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم اشغالگر صهیونیستی یا توافقهای عادیسازی و سازش با این رژیم را رد کردهایم و همچنان رد خواهیم کرد. این موضع به دلیل این نیست که رژیم اشغالگر از زمان غصب فلسطین در سال ۱۹۴۸ هرگز به هیچ یک از توافقها احترام نگذاشته، بلکه به این دلیل است که اسرائیل یک نهاد نژادپرست، شهرکنشین و استعماری است که همواره به جنایات نسلکشی علیه ملت ما ادامه داده است.
این تحلیلگر فلسطینی تصریح کرد: ما از موضع جناب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، که روز پنجشنبه در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) سخنرانی میکرد، تقدیر میکنیم. شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود، نتایج مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی تحت نظارت آمریکا را به شدت رد کرده و آن را کاملاً غیرقابل قبول دانست.
سردبیر روزنامه رای الیوم ادامه داد: این توافق ننگین میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، پروژهای فتنهانگیز است که با هدف شعلهور کردن جنگ داخلی در لبنان و تلاش برای خلع سلاح اجباری مقاومت انجام میشود. این در واقع ائتلافی شوم است با پوشش رسمی دولت لبنان و ارتش اسرائیل برای تکرار جنگ نسلکشی علیه غزه در لبنان و نابودی این کشور.
عبدالباری عطوان تأکید کرد: همه میدانند که امروز حزبالله قدرت را در میدان در دست دارد و بنابراین، هیچ توافق یا تصمیمی که با آن مخالف باشد، تصویب نخواهد شد. این جنبش عملیاتهای خود را ضد رژیم صهیونیستی با استفاده از پهپادها، موشکهای دقیق و رزمندگان خود که به دنبال شهادت هستند، متوقف نخواهد کرد.
ایران هرگز حزبالله را تنها نخواهد گذاشت
وی با اشاره به توطئه آمریکایی-صهیونیستی برای ایجاد جنگ داخلی در لبنان، تصریح کرد: حزبالله سه ماه قبل وارد نبردی جدید با دشمن صهیونیستی شد و در کنار ایران جنگید. در این میان، ایران همانطور که در عمل ثابت کرده و نیز از زبان مقامات برجسته آن بیان شده، هرگز حزبالله را رها نخواهد کرد. ایران بارها تأکید کرده که در هر توافقی با دولت آمریکا، لبنان را هم خواهد گنجاند و توقف کامل جنگ در جبهه لبنان یکی از شروط اصلی تهران برای توافق با واشنگتن است.
عطوان در پایان خاطرنشان کرد: مقاومت لبنان پیش از این دو بار رژیم صهیونیستی را شکست داده که اولین بار در سال ۲۰۰۰ بود و منجر به آزادسازی همه جنوب لبنان و عقبنشینی تحقیرآمیز ارتش اسرائیل شد و بار دوم هم در جنگ جولای ۲۰۰۶ بود. بارها گفتهایم و باز هم میگوییم که پیروزی سوم مقاومت لبنان در راه است و این بار شکست صهیونیستها دو برابر خواهد بود؛ به این معنی که آمریکا را هم شامل میشود. این شکست دشمن آمریکایی-صهیونیستی همچنین تنها محدود به جبهه لبنان نیست؛ بلکه شامل جبهههای ایران، یمن و حتی شاید عراق هم خواهد شد و زمان همه چیز را مشخص میکند.
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