به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای طالبان و پاکستان از ابتدای ژانویه تا پایان مارس ۲۰۲۶، ۳۷۲ غیرنظامی کشته و ۳۹۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بخش حقوق بشر یوناما در گزارش خود که دیروز (سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت) منتشر شد، تأکید کرده که بخش عمده این تلفات ناشی از حملات هوایی پاکستان به مرکز درمان اعتیاد «امید» در کابل بوده است. بر اساس بررسی مستقل یوناما، در این حمله که ۱۶ مارس رخ داد، ۲۶۹ نفر کشته و ۱۲۲ نفر زخمی شدند که اکثر قربانیان بیماران تحت درمان بودند.

یوناما جزئیات حملات را اعلام کرده: حمله اول به مسجد و خوابگاه، حمله دوم به انبار غذا و بخشی از خوابگاه، و حمله سوم به ساختمان‌های آموزشی چوبی که منجر به آتش‌سوزی گسترده شد. این نهاد تأکید کرده که رقم واقعی تلفات احتمالاً به دلیل از بین رفتن اسناد بیماران و شرایط اجساد، «به طور قابل توجهی بیشتر» است.

پاکستان این حمله را رد کرده و ادعا کرده که صرفاً «زیرساخت‌های تروریستی» را هدف قرار داده و هیچ مرکز غیرنظامی یا درمانی را نزده است. اما یوناما برای اولین بار رسماً تأیید کرده که هدف، مرکز درمان اعتیاد «امید» بوده است.

طبق گزارش، از مجموع تلفات غیرنظامی، ۵۵ درصد در کابل، ۱۳ درصد در کنر و بقیه در استان‌هایی مانند پکتیکا، ننگرهار و خوست ثبت شده است. ۶۲ درصد تلفات ناشی از حملات هوایی و ۳۵ درصد از گلوله‌باران مستقیم بوده است.

یوناما همچنین به یک مورد دلخراش اشاره کرده که در آن یک کارمند زن سازمان غیردولتی به همراه پسر سه‌ساله‌اش در جریان عبور از رودخانه در کنر هدف گلوله قرار گرفته و غرق شدند.

این درگیری‌ها تاکنون ۹۴ هزار نفر را آواره کرده و خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده است. دو طرف هنوز نتوانسته‌اند به توافق برای پایان درگیری و بازگشایی مرزها دست یابند.

