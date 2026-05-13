به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام غلامرضا عادل سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ضرورت تحقق «جهاد تبیین» و آشنایی نسل جوان با ابعاد شخصیتی رهبر حکیم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سلسله برنامه‌های فرهنگی و معرفتی با عنوان «بیاد علمدار» از این پس در شب‌های جمعه با شکوه خاصی در بقاع متبرکه شاخص برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر انس دیرینه امام خامنه‌ای با کلام‌الله مجید، خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های محوری این ابلاغیه، برگزاری محافل انس با قرآن کریم در ابتدای مراسم شب‌های جمعه است. در این محافل، قاریان ممتاز بین‌المللی و کشوری به تلاوت آیاتی با موضوعات جهاد، ایثار و امامت می‌پردازند و مفسرین برجسته، نکات تدبری متناظر با اندیشه‌های قرآنی معظم‌له را برای زائران تشریح خواهند کرد.

وی افزود: همزمان با مراسم معنوی دعای کمیل، کرسی‌های تبیین سیره با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود تا ابعاد مختلف شخصیت ایشان از جمله فقاهت، حکمت سیاسی، سیره اخلاقی و مدیریت بحران‌های بین‌المللی تبیین گردد. همچنین نمایشگاه‌های عکس و گرافیک با عنوان «سلسله جلیله ولایت» جهت بازخوانی بیانات راهبردی ایشان و بیانیه گام دوم انقلاب در صحن بقاع متبرکه دایر خواهد شد.

حجت الاسلام عادل با اشاره به تنوع برنامه‌های در نظر گرفته شده، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مداحان و شاعران آیینی برای سرایش اشعار حماسی و بصیرتی، توزیع بسته‌های فرهنگی و کتابچه‌های جیبی درباره سیره عملی ایشان و همچنین برپایی ایستگاه‌های نقاشی و قصه‌گویی برای نونهالان و نوجوانان از دیگر بخش‌های این طرح است.

سخنگوی سازمان اوقاف در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این فعالیت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بقاع متبرکه نیز بازنشر خواهد شد تا محتوای غنی تولید شده در دسترس عموم ارادتمندان به نظام و ولایت قرار گیرد. هدف ما این است که در آستان مقدس امامزادگان، بستر مناسبی برای میثاق دوباره امت با آرمان‌های امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب فراهم آوریم.

