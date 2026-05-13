رژیم صهیونیستی عملیات اعدام میدانی در کرانه باختری را تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس اعلام کرد عملیات‌های مکرر اعدام میدانی که از سوی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین انجام می‌شود، به فهرست جنایت‌های وحشیانه و رو به افزایش این رژیم افزوده شده است.

حماس در بیانیه‌ای مطبوعاتی که امروز چهارشنبه منتشر شد، اعدام زکریا علی قطوسه، کارگر فلسطینی، توسط نیروهای اسرائیلی در نزدیکی دیوار حائل در شهرک الرام در شمال قدس اشغالی را محکوم کرد.

این جنبش با تسلیت شهادت قطوسه تأکید کرد: او در جریان یک عملیات اعدام میدانی به دست نظامیان اشغالگر به شهادت رسید.

حماس افزود: این جنایت‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نخواهد شکست، بلکه بهای سنگین‌تری را متوجه دشمن خواهد کرد و از طریق عملیات‌های نیروهای مقاومت، پیامدهای آن به رژیم صهیونیستی بازخواهد گشت. همچنین این اقدامات، ملت فلسطین را بیش از پیش به حقوق تاریخی و ملی خود پایبند خواهد کرد.

این جنبش همچنین نسبت به تشدید طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی که زمین، مقدسات و ملت فلسطین را هدف قرار داده است هشدار داد.

حماس در پایان از مردم فلسطین و جوانان کرانه باختری و قدس اشغالی خواست برای مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان، سطح بسیج و رویارویی را افزایش دهند.



