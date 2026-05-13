به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با حضور گسترده شاعران، نویسندگان، استادان دانشگاه، فرهنگیان و علاقه‌مندان ادب فارسی، محفل ادبی «شب شعر پرچم‌دار پارسی» در شهر مزارشریف برگزار شد. این برنامه به پاسداشت مقام و نقش برجسته رهبر شهید امت در اعتلای زبان و ادبیات فارسی و تجلیل از خدمات فرهنگی ایشان اختصاص داشت.

در این محفل پرشور، سخنرانان به بررسی جایگاه زبان فارسی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیوندهای تمدنی میان ایران و افغانستان پرداختند و از رهبر شهید به عنوان شخصیتی ادیب، شاعرشناس و حامی جدی شعر و ادب پارسی یاد کردند.

دکتر سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان، در بخشی از سخنان خود گفت: «امام شهید افزون بر مسئولیت‌های سنگین سیاسی و دینی، همواره با شعر و شاعران ارتباط نزدیک داشت. ایشان شعر را نه فقط وسیله‌ای برای زیبایی و احساس، بلکه ابزاری قدرتمند برای بیداری اسلامی، امیدآفرینی و تقویت هویت فرهنگی امت اسلامی می‌دانست.»

حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، نیز با اشاره به نشست‌های منظم رهبر شهید با شاعران در شب‌های رمضان، تأکید کرد که توجه ویژه ایشان به شعر و ادبیات، موجی از پویایی و تأثیرگذاری بیشتر در ادبیات فارسی پس از انقلاب ایجاد کرد.

شاعران بلخی و افغانستانی در این نشست اشعاری در قالب‌های غزل، قصیده و حماسی قرائت کردند که محور اصلی آن‌ها فرهنگ مقاومت، وحدت امت اسلامی، پاسداشت زبان فارسی و ستایش از نقش رهبر شهید در حفظ و گسترش این میراث گران‌بها بود.

در این محفل، همچنین نمایشگاهی از عکس‌ها و آثار مرتبط با زندگی و اندیشه‌های آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) برپا شد.

شرکت‌کنندگان بر ادامه برگزاری چنین محافل ادبی برای تقویت پیوندهای فرهنگی دو کشور همسایه و فارسی‌زبان تأکید کردند.

این رویداد در فضایی آکنده از شور ادبی و همدلی برگزار شد و نمادی از عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو کشور همسایه و هم‌زبان به شمار می‌رود.

