تولید اثر موسیقایی «در میان آوار» در ایروان؛ روایت هنری از مقاومت مردم ایران و مظلومیت کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اثر موسیقایی «در میان آوار» در ایروان ارمنستان تولید می شود.
این اثر با عنوان «در میان آوار» ساخته آهنگساز ایرانی «میلاد آقایی» توسط سه نوازنده ارمنی اجرا شده و مراحل تصویربرداری و ضبط آن در سالن اجتماعات مسجد کبود ایروان انجام گرفته است.
این پروژه هنری با هدف بهرهگیری از ظرفیت زبان موسیقی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی شکل گرفته است؛ زبانی که فارغ از مرزهای جغرافیایی و تفاوتهای زبانی، میتواند رنج، مقاومت، همدلی و حقیقت انسانی را به مخاطبان جهانی منتقل کند.
انتخاب نوازندگان ارمنی برای اجرای این قطعه، بهویژه در شهر ایروان، نشاندهنده تلاش برای تبدیل یک روایت ملی به پیامی فراملی است؛ پیامی که از بستر هنر بر میخیزد و میکوشد صدای مردم ایران و کودکان قربانی خشونت را به جامعه ارمنیزبان و فراتر از آن منتقل کند.
مسجد کبود ایروان، بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی پیوند ایران و ارمنستان، در سالهای اخیر افزونبر کارکرد مذهبی، به مرکزی فعال برای برنامههای فرهنگی، هنری و گفتوگوهای تمدنی تبدیل شده است.
در چنین بستری، اجرای قطعه «در میان آوار» صرفاً یک تولید موسیقایی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی در امتداد روایتسازی هنری از رخدادهای تلخ و سرنوشتساز معاصر ایران به شمار میآید. این اثر میکوشد از مسیر موسیقی، تصویری عاطفی و انسانی از ایستادگی مردم ایران و درد خانوادههایی ارائه کند که کودکانشان قربانی خشونت شدهاند.
بر پایه برنامهریزی انجامشده، نسخه نهایی این اثر پس از تکمیل مراحل فنی، تدوین و آمادهسازی رسانهای، بهزودی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
در مجموع، تولید «در میان آوار» در ایروان را باید بخشی از برنامههای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برای بهرهگیری از هنر در خدمت دیپلماسی عمومی، روایت حقیقت و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت دانست؛ رویکردی که نشان میدهد فرهنگ و هنر، حتی در روزهای تلخ و دشوار، میتوانند صدایی رساتر از بسیاری از بیانیههای سیاسی داشته باشند.
