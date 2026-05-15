باید در جبهه صبر بر دشمن پیروز شویم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد صافی در مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به سوره مبارکه «ص» که در مکه نازل شده است، اظهار داشت: این سوره در یکی از سختترین شرایط دعوت پیامبر(ص) نازل گردید. از آیات ابتدایی سوره مشخص میشود که فشار بر جبهه حق حداکثری بوده است. مشرکان خود را عزیز و شکستناپذیر میدانستند و در حال فتنهافکنی و اختلافافکنی بودند.
صافی با اشاره به آیه ششم سوره ص، خاطرنشان کرد: خداوند میفرماید «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ»؛ بزرگان و اشراف قوم حرکت کردند و در اجتماع به تبلیغ علیه پیامبر(ص) پرداختند. آنان به مشرکان میگفتند بر بتپرستی خود مقاومت و پافشاری کنید و نگذارید این پیامبر شما را از آیین گذشتگانتان باز دارد.
سخنران حرم مطهر تصریح کرد: فشار بر پیامبر(ص) و جبهه توحید بسیار زیاد بود. همه دستبهدست هم دادند تا این پیامبر را شکست دهند. امروز نیز همین وضعیت تکرار شده است. ما در این دنیا یک اقلیت هستیم در مقابل اکثریتی که نمیخواهد حرف ما را بپذیرد. میبینید که چگونه در این چند سال دستبهدست هم دادهاند تا ما را بهزانو درآورند.
وی افزود: دستور قرآن در این شرایط این است که صبر داشته باشید؛ ازاینرو در آیات بعدی سوره ص، خداوند شروع به بیان نمونههای تاریخی از انبیایی میکند که صبر کردند؛ از جمله حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت ایوب. این الگوها برای افزایش صبر پیامبر(ص) بیان شده است.
صافی با اشاره به مفهوم تابآوری اجتماعی، خاطرنشان کرد: کلمه صبر فقط در مفاهیم دینی ما نیست؛ دشمن نیز راهبردش صبر است. در آیه «وَاصْبِرُوا عَلَیٰ آلِهَتِکُمْ» مشخص است که مشرکان به یکدیگر میگفتند بر شرک و بتپرستی خود صبر داشته باشید. هر جامعهای که بخواهد به هدف خود برسد، مشکلاتی دارد و نیازمند صبر است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز برای دشمن نیز مشکلاتی پیش آمده و دارد صبر میکند. ما باید سعی کنیم در جبهه صبر بر دشمن پیشی بگیریم و راه این کار، عمل به مفاهیم قرآن و دقت در الگوهایی است که قرآن به ما ارائه میدهد. از خدا میخواهیم که صبر ما را در این مشکلات بیشتر بفرماید تا در این جبهه ناعادلانه پیروز شویم.
..........................
پایان پیام
نظر شما