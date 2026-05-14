آغاز مرحله دوم توزیع زمین مسکونی به مهاجران بازگشتی در استان بامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت شهرسازی و مسکن حکومت سرپرست افغانستان امروز (پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت) اعلام کرد که کمیته اسکان دائمی و توزیع زمین استان بامیان به همراه مقامات محلی، مرحله دوم توزیع نمرههای مسکونی به مهاجران بازگشته را رسماً آغاز کرد.
بر اساس اعلام این وزارت، برنامه توزیع زمین به این افراد، در منطقه اژدر مرکز شهر بامیان با حضور استاندار بامیان، مسئولان ادارات استان و نمایندگان وزارت شهرسازی و مسکن اجرا شد.
مسئولان با اعلام اینکه در این مرحله، نمرههای مسکونی به دهها خانواده بازگشته از ایران و پاکستان توزیع میشود، تأکید کردند «در این شهرک مسکونی، ساخت مسجد، مدرسه، مرکز بهداشتی، پارک تفریحی و سایر امکانات اولیه برای ایجاد محیطی مناسب و استاندارد پیشبینی شده است.
وزارت شهرسازی و مسکن هدف از این طرح را فراهم کردن اسکان دائمی و پایدار برای خانوادههای بازگشتی دانسته و خاطرنشان ساخت «برنامه توزیع زمین و اسکان مهاجران عودتکننده در مناطق مختلف ولایت بامیان به صورت منظم و هماهنگ ادامه دارد.»
این وزارت در ماههای اخیر با تسریع روند ساخت شهرکهای مسکونی و ارائه خدمات اساسی، تلاش کرده مشکلات اسکان خانوادههای بازگشتی را در سطح کشور افغانستان کاهش دهد.
این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی وضعیت مهاجران بازگشتی و ایجاد فضای شهری منظم در استان بامیان به شمار میرود.
