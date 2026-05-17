توزیع زمین برای مهاجران بازگشته در دایکندی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی در استان دایکندی که یکی از مناطق شیعهنشین افغانستان است، اعلام کردند که در مرحله نخست شهرک ویژه مهاجران بازگشته، ۸۱۹ قطعه زمین توزیع شده و روند واگذاری ۷۵۶ قطعه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس شهرسازی و مسکن دایکندی همچنین از آغاز فاز دوم این شهرک خبر داد و گفت ۵۰۰ جریب زمین دیگر نیز بهزودی نقشهبرداری شده و برای توزیع آماده خواهد شد.
به گفته مسئولان این اداره، روند توزیع زمین برای عودتکنندگان با تأکید بر شفافیت و عدالت در حال انجام است و تلاش میشود همه مهاجران واجد شرایط از این برنامه بهرهمند شوند.
پس از افزایش روند بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، دولت افغانستان در شماری از استان ها برنامههایی برای اسکان بازگشت کنندگان اجرا کرده است.
توزیع زمینهای مسکونی و ایجاد شهرکهای ویژه مهاجران از جمله اقداماتی است که با هدف تأمین سرپناه و کاهش مشکلات مهاجران بازگشته عملی میشود.
استان دایکندی، که از مناطق عمدتاً شیعهنشین افغانستان به شمار میرود، نیز از جمله استان هایی است که روند اختصاص زمین برای اسکان مهاجران بازگشته در آن جریان دارد.
