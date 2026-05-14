پیروزی در جنگ ناجوانمردانه، حاصل دکترین تهاجمی و ولایتمداری فرماندهان نظامی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی‌که ملت ایران در روزهای دشوار دفاع از خاک خود، حماسه‌آفرینی می‌کنند، با برگزاری مراسم باشکوه چهلمین روز شهادت امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در جوار حریم ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، یاد و خاطره این فرمانده مخلص و ولایی، گرامی داشته شد.

در این مراسم، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سخنان خود به تحلیل ابعاد مختلف جنگ اخیر و نقش‌برجسته شهید موسوی، پرداخت.

شکست طرح دشمن برای تجزیه ایران

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آغاز جنگ ناجوانمردانه در نهم اسفندماه سال گذشته، تأکید کرد: دشمن باهدف سقوط ایران و درعین‌حال پاره‌پاره کردن سرزمین‌های منطقه، جنگی را آغاز کرد که تنها با مقاومت ملت و نیروهای مسلح، به پایان رسید.

وی افزود: ایده دشمن این بود که با تجزیه‌کردن ایران و فروپاشی قدرت ایران،کشورمان را هدف قرار دهد، اما آنها به هیچ‌کدام از اهداف خود، دست نیافتند.

وی، ادامه داد: نابودی توان موشکی و هسته‌ای ایران، ازبین‌بردن قدرت ایران در منطقه، نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن تجزیه ایران، از جمله اهدافی شومی بود که دشمن با آغاز جنگ تحمیلی درصدد رسیدن به آن بود که هوشیاری ملت ایران، حمایت همه‌جانبه آنان از نظام جمهوری اسلامی و قدرت نظامی کشور مانع از دست‌یابی دشمنان به اهداف آنان شد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به نقش تعیین‌کننده ملت اظهار کرد: عامل اصلی این پیروزی، حضور قهرمانانه و حماسه‌ساز ملت ایران است و دشمن با دیدن پشت‌وپناه بودن نیروهای مسلح از سوی مردم در خیابان‌ها، دچار شوک شد؛ ملتی که پیش از وقوع درگیری‌ها، برای حمایت از سرزمین خود در میادین حاضر شده بود و در حال حاضر ۷۰ روز است که مردم همیشه در صحنه ایران حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی در تجمعات مردمی در خیابان‌ها و میادین شهرها اعلام می‌کنند.

اقتدار نظامی و کنترل راهبردی تنگه هرمز

امیر اکرمی‌نیا با اشاره به قدرت نظامی نیروهای مسلح، گفت: تصور دشمن این بود که توان نظامی ما تنها سه تا پنج‌روز دوام می‌آورد، اما مقاومت نیروهای مسلح اجازه نداد تا عملیات زمینی بعدی دشمن اجرا شود. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک ایران و کنترل راهبردی تنگه هرمز، دشمن را با شوک بزرگی مواجه کرد؛ تا جایی که ترامپ نیز به این موضوع اعتراف کرد.

وی تأکید کرد: کنترل تنگه هرمز، علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، نظارت ایران بر این مسیر حیاتی را افزایش داده است؛ چراکه دیگر نمی‌توان از این تنگه به‌راحتی عبور کرد و نیروهای ارتش و سپاه، نظارت کامل بر عبور از این مسیر را بر عهده دارند تا از عبور هرگونه تسلیحات دشمن جلوگیری شود.

میراث شهید موسوی؛ از دکترین دفاعی تا تهاجمی

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری ویژگی‌های اخلاقی شهید موسوی، ایشان را فرمانده‌ای مخلص و ولایی توصیف کرد و افزود: مدیریت این شهید والامقام بر پایه رضای الهی، صمیمیت و خوش‌اخلاقی استوار بود.

وی اظهار کرد: این پیروزی‌ها در واقع حاصل تفکر راهبردی امام شهید (رحمت‌الله علیه) است؛ چرا که در طول ۳۷ سال رهبری ایشان، ایران در عرصه‌های هسته‌ای، نانو و سایر فناوری‌ها به قدرت رسید و این امر با مجاهدت‌های فرماندهانی همچون شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی میسر شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، با اشاره به تحول در توان نظامی، افزود: تبدیل دکترین نظامی از حالت صرفاً دفاعی به دکترین تهاجمی، نتیجه تفکر این شهید والامقام بود، به‌گونه‌ای که اگر دشمن یک نقطه زیرساختی را هدف قرار می‌داد، ما در پاسخ با دکترین تهاجمی، چندین نقطه دشمن را هدف قرار می‌دادیم.

ارتش؛ پادگانی باروحیه حسینی و مهدوی

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان با تأکید بر هویت ارتش جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: ارتش انقلابی با اتکا به معنویت و با محوریت فرهنگ مهدویت، می‌تواند پاسخگوی هرگونه اقدام ناجوانمردانه دشمن باشد. ارتشی که پادگان‌هایش همچون حسینیه است، شکست‌ناپذیر خواهد بود و حضور ملت در میادین، به نیروهای مسلح قوت قلب داده است و با این روند، پس از این جنگ، منطقه دیگر جایگاهی برای حضور آمریکا نخواهد داشت.

