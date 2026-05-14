افزایش حوادث دریایی در تنگه هرمز همزمان با تداوم فشارهای آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا ادعا کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات توسط افرادی توقیف و به سمت آب‌های ایران هدایت شده است.

بر اساس بیانیه این نهاد، حادثه در فاصله ۳۸ مایل دریایی شمال شرق فجیره رخ داده و کشتی هنگام وقوع حادثه در حالت لنگر انداخته قرار داشته است. مقام‌های بریتانیایی جزئیاتی درباره هویت یا مالکیت کشتی منتشر نکرده‌اند و گفته‌اند تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

همزمان، دولت هند نیز از حمله به یک کشتی با پرچم این کشور در نزدیکی سواحل عمان خبر داد و تأکید کرد تمامی خدمه در سلامت هستند.

وزارت خارجه هند حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

در تحولی دیگر، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نفتکش ژاپنی «اینیوس اندیور» پس از مدتی قطع سیگنال، بار دیگر در خلیج عمان مشاهده شده و احتمال می‌رود به‌صورت غیرعلنی از تنگه هرمز عبور کرده باشد.

در ادامه این تحولات، رسانه‌های بین‌المللی از عبور چند کشتی دیگر از تنگه هرمز خبر داده‌اند؛ اقدامی که در شرایط تداوم محدودیت‌ها و فشارهای آمریکا بر تجارت دریایی منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین یک مقام ارشد کره جنوبی اعلام کرده احتمال دخالت طرفی غیر از ایران در حمله اخیر به کشتی «نامو» پایین است، هرچند تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر هرگونه نقش در این حملات را رد کرده بود و تردد کشتی‌ها با مجوز و مدیریت ایران در حال انجام است.

