حمله پهبادی ناشناس در کنر افغانستان ۵ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی استان کنر در شرق افغانستان اعلام کردند که در اثر یک حمله پهپادی ناشناس، ۵ عضو یک خانواده در شهرستان مانوگی جان باخته‌اند.

این حمله شب گذشته (چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت) حدود ساعت ۹ شب در منطقه «پیج‌دره» شهرستان مانوگی رخ داده است. در این رویداد یک زن و ۳ کودک نیز در میان کشته‌شدگان هستند.

بر اساس گزارش‌های محلی، این خانواده که اخیراً از پاکستان اخراج شده و به افغانستان بازگشته بودند، در خانه‌ای مسکونی هدف قرار گرفته‌اند.

تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مقامات طالبان در کنر نیز هنوز واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده‌اند.

استان کنر در ماه‌های اخیر شاهد چندین حمله پهپادی و راکتی بوده که عمدتاً به درگیری‌های مرزی با پاکستان نسبت داده می‌شود.

این حمله در حالی رخ داده که بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها نسبت به امنیت مناطق مرزی شرقی افزایش یافته است.

