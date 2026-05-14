گزارش رویترز از حملات مخفیانه سعودی به عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی، نظامی و غربی گزارش داد عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حملات هوایی مخفیانه‌ای علیه مواضع مرتبط با گروه‌های مقاومت عراق انجام داده است؛ حملاتی که به گفته این منابع، بخشی از درگیری گسترده‌تر و کمتر علنی‌شده در منطقه خلیج فارس بوده است.

براساس این گزارش، جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان اهدافی را در نزدیکی مرز شمالی این کشور با عراق بمباران کردند؛ مناطقی که گفته می‌شود به گروه‌های مقاومت عراقی وابسته بوده و از آنها برای انجام حملات موشکی و پهپادی علیه اهدافی در عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس استفاده می‌شد.

حملات همزمان از خاک کویت

رویترز همچنین به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که در دست‌کم دو نوبت، راکت‌هایی از خاک کویت به سمت عراق شلیک شده است. به گفته منابع عراقی، یکی از این حملات در ماه آوریل مواضعی را در جنوب عراق هدف قرار داد که در نتیجه آن چند نیروی وابسته به گروه مقاومت «کتائب حزب‌الله» شهید شدند.

با این حال، رویترز نوشت نتوانسته به‌طور مستقل مشخص کند که این راکت‌ها توسط نیروهای کویتی شلیک شده یا توسط نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور انجام گرفته است.

سکوت واشنگتن و کشورهای منطقه

به نوشته رویترز، ارتش آمریکا از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده و مقام‌های کویتی و عراقی نیز به درخواست‌ها برای توضیح پاسخ نداده‌اند.

یک مقام غربی به رویترز گفته است برخی از عملیات‌های عربستان در حوالی زمان برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا در هفتم آوریل انجام شده و بخشی از تلاش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حملات نیروهای مقاومت منطقه‌ای بوده است.

رویترز در گزارش دیگری نیز مدعی شده بود عربستان در اواخر ماه مارس حملات نظامی مخفیانه‌ای را مستقیما علیه خاک ایران انجام داده است.

این خبرگزاری به نقل از مقام‌های غربی و ایرانی گزارش داده بود این حملات پس از آن صورت گرفت که در جریان حملات تلافی‌جویانه ایران، برخی مواضع و تاسیسات مرتبط با آمریکا در خاک عربستان هدف قرار گرفتند.

تماس‌های دیپلماتیک پس از حملات

براساس این گزارش، مقام‌های سعودی پس از انجام این عملیات‌ها، تهران را در جریان قرار داده‌اند؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، باعث آغاز تماس‌های فشرده دیپلماتیک میان دو طرف شده است.

