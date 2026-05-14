تولیت حرم شاهچراغ(ع): نهضت تنباکو زیرساخت انقلاب اسلامی را بنا نهاد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری پنجشنبه در نشست ستاد جهاد تبیین حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع)، با گرامیداشت سالروز لغو امتیاز تنباکو به حکم میرزای شیرازی (۲۴ اردیبهشت) افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، بالاترین مصداق تلفیق دین، حماسه و هنر در کشور، شهر شیراز و استان فارس است؛ اولین جنگ نرم علیه استعمار را میرزای شیرازی با فتوای حکم تحریم تنباکو انجام داد.
وی ادامه داد: ایشان فرمودند استعمال تنباکو و توتون در حکم محاربه با امام زمان (عج) است؛ این فتوا نقطه عطف تاریخ سیاسی معاصر ایران بود؛ نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی، نهضت ۱۵ خرداد و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی، همگی پشت سر هم این زنجیره را تشکیل میدهند.
تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در ادامه با اشاره به استقرار گسترده پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا، اهداف پشت پرده آن را تشریح و بر ضرورت وحدت کشورهای اسلامی تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه ۲ هدف اصلی را دنبال میکنند، اظهارکرد: این دو هدف شامل تحکیم سلطه آمریکا بر منطقه و تقویت رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت برتر و بلامنازع منطقه است.
وی با اشاره به شمار پایگاههای آمریکا در کشورهای همسایه گفت: آمریکا برای تحکیم سلطه خود در جهان، پایگاههای متعددی دارد؛ آنطور که بنده شمارش کردهام، در کویت سه پایگاه نظامی، در قطر ۲ پایگاه و در امارات ۲ پایگاه دارد؛ اینها فقط پایگاههایی هستند که تابلو دارند؛ آن پایگاههایی که تابلو ندارند را نمیدانیم چندتاست.
وی افزود: علاوه بر این، آمریکا در عراق ۲ پایگاه، در عمان ۲ پایگاه، در قبرس یک پایگاه، در ترکیه ۲ پایگاه، در اردن ۲ پایگاه، در بحرین یک پایگاه و در عربستان سعودی هم یک پایگاه دارد؛ یعنی در مجموع ۱۸ پایگاه نظامی که غالب آنها پایگاههای هوایی هستند.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه غیر از ۲ پایگاه در ترکیه، بقیه پایگاهها در جنگ رمضان مورد هجوم قرار گرفتهاند، گفت: از این ۱۸ پایگاه، به جز پایگاه اینجرلیک در ترکیه و یک مورد دیگر، همه مورد هجوم قرار گرفتهاند؛ بعضی از آنها کلا کارآمدی خود را از دست دادهاند و به کلی ویران شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین کلانتری ادامه داد: در این پایگاهها بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نظامی مستقر بودهاند؛ یک ارتش عظیم درست در حاشیه جنوب و شرق ایران.
وی تاکید کرد: جنگ تحمیلی سوم نشان داد این پایگاهها ۱۰۰ درصد در اختیار منافع آمریکا و اسرائیل است؛ به محض دستور ترامپ برای حمله، همه این پایگاهها علیه جمهوری اسلامی فعال شدند؛ در حالی که کشورهای میزبان هیچ جنگی با ما نداشتند و حتی بسیاری از آنها اعلام بیطرفی میکنند.
منطقه خلیج فارس؛ گلوی تنفس دنیا
تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با اشاره به حساسیت منطقه خلیج فارس اظهارکرد: تحکیم سلطه آمریکا بر این منطقه حساس که در جنگ تحمیلی سوم برای همه دنیا مشخص شد، از اهداف اصلی است؛ اصلا نفس و گلوی دنیا همین جاست؛ اگر فشار بیاورید، تمام دنیا خفه میشود؛ همانطور که ترامپ با زبان حقارت از ناتو و اروپا کمک میخواهد، نشان میدهد که اینجا همان گلوی آمریکا و استکبار است.
حجتالاسلام والمسلمین کلانتری هدف دوم این پایگاهها را تقویت رژیم صهیونیستی دانست و گفت: به تعبیر رهبر شهیدمان، اسرائیل سگ هار آمریکا در منطقه است؛ آمریکا معتقد است این منطقه حساس باید یک نگهبان داشته باشد و جز اسرائیل کسی نمیتواند نگهبان راستین آن باشد.
وحدت کشورهای اسلامی؛ راهبرد فراموششده
وی با تاکید بر نقش وحدت در شکست سلطه خارجی، بیان کرد: تاسف این است که کشورهایی مثل مصر، ترکیه، پاکستان، عربستان و ایران که همگی کشورهای اسلامی هستند، اگر وحدتی بین آنها پیش میآمد، قطعا نه سلطه آمریکا در اینجا مستحکم میشد و نه رژیم صهیونیستی به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل میگردید.
تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) افزود: استکبار اختلاف انداخت بین این کشورها و سپس دنبال همان منافع اصلی خودشان یعنی تحکیم هژمونی آمریکا بر منطقه و قرار دادن یک ژاندارم دیوانه و بیرحم به نام اسرائیل در راس منطقه رفتند.
حجتالاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به یک لطف الهی بیان کرد: در محاسبات انسانی قابل محاسبه نبود، اما خداوند تنظیم کرد که تمام این پایگاههای منطقه، هدف درجه یک برای هجمه جمهوری اسلامی به استکبار شوند؛ این پایگاهها در جنگ رمضان لقمههای چرب و نرم برای ما شدند.
وی با انتقاد از عملکرد امارات متحده عربی گفت: بدترین عملکرد را در میان کشورهای جنوب خلیج فارس، امارات داشته است؛ لطمهای که امارات بعد از پیمان کمپ دیوید به جهان اسلام زد، وحشتناک بود؛ بعد از صلح کمپ دیوید و به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مصر و اردن، جهان اسلام دچار انشقاق جدی شد.
