به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب هفته ملی کتاب و کتاب‌خوانی که هر سال در هفته پایانی ماه اردیبهشت برگزار می‌شود، استان‌های مختلف افغانستان میزبان برنامه‌های فرهنگی از جمله نمایشگاه کتاب، نشست‌های ادبی و فعالیت‌های ترویج مطالعه هستند.

این هفته فرصت مناسبی برای توجه به کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه در کشور افغانستان به شمار می‌رود و فعالین فرهنگی این کشور آن را گرامی می‌دارند.

به همین مناسبت، ریاست اطلاعات و فرهنگ استان میدان وردک، از امروز (۲۴ اردیبهشت) نمایشگاه کتابی را در این استان راه‌اندازی کرد.

در این نمایشگاه که با حضور مسئولان ادارات محلی، خبرنگاران و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه برگزار شد، کتاب‌های متنوعی در زمینه‌های مختلف دینی، ادبی، تاریخی و علمی در معرض نمایش قرار گرفت.

برگزارکنندگان این برنامه بر اهمیت کتاب‌خوانی در توسعه فرهنگی جامعه تأکید کردند و از شهروندان به‌ویژه جوانان و دانشجویان خواستند تا با استفاده از این فرصت، بیشتر به مطالعه بپردازند.

این نمایشگاه بخشی از برنامه‌های گسترده هفته کتاب‌خوانی در سطح کشور است که هدف آن ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت بنیه علمی جامعه عنوان شده است.

.................

پایان پیام/