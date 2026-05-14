به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز پنجشنبه در اظهاراتی درباره جنگ علیه ایران گفت: پایان درگیری نظامی پیرامون ایران هنوز قابل مشاهده نیست و احتمال تشدید دوباره تنش‌ها منتفی نیست.

وی تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل نتوانستند در ایران به آنچه که روی آن حساب کرده بودند، دست پیدا کنند و تهران همچنان از توان نظامی قابل‌توجهی برخوردار است.

این مقام روس در ادامه اظهار داشت: روسیه همچنان به ارائه پیشنهادات خود برای پایان مسالمت‌آمیز درگیری در اوکراین ادامه می‌دهد.

وی افزود: اگر حل‌وفصل دیپلماتیک درگیری اوکراین ممکن نشود، روسیه همه امکانات و دلایل لازم را برای پایان دادن به آن از طریق نظامی-فنی در اختیار دارد.

..........

پایان پیام