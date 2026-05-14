به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حسینعلی حاجیدلیگانی» نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص تهدیدهای دولت آمریکا علیه دبیرکل نجباء و تعیین جایزه دهمیلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا حذف شیخ «اکرم الکعبی» شود، خاطرنشان ساخت: دشمنان از استحکام و موفقیت روزافزون جبهه مقاومت که بهطور مستمر خود را به تسلیحات مدرن مجهز نموده و جایگاهش را در منطقه تثبیت میکند، نگران هستند. اینگونه تهدیدهای خصمانه هم نشانهی اثربخش بودن اقدامات محور مقاومت از جمله جنبش نُجَباء است.
وی گفت: آنها در منطقه بهدنبال این هستند که مقاومت را از هر زاویه و موضعی که بتوانند مورد هجوم قرار دهند؛ متقابلا ما باید محکم بایستیم و از این جبهه پشتیبانی کنیم.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: لازم است با إشراف کامل اطلاعاتی، شناسایی عوامل نفوذی و ـ در صورت لزوم ـ با پاسخ سخت و پشیمانکننده، هزینه تهدید و ترور را برای دشمنان بالا ببریم. تجربه ثابت کرده که آنها شکستناپذیر نیستند و ناکامیهای بسیاری را در ابعاد گوناگون متحمل شدهاند.
وی عنوان کرد: از عزیزانمان در محور مقاومت، بویژه مقاومت اسلامی عراق و جنبش انقلابی نُجَباء میخواهم که همچنان با حفظ هوشیاری، تمرکز بر اصول، دوری از حواشی و پرهیز از آفتها و اختلافات، به فعالیت جهادی خود ادامه دهند.
...........
پایان پیام
نظر شما