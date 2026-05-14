عراقچی در بریکس: جهان میان «ساختارهای فرسوده» و «واقعیت جدید» ایستاده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز (پنجشنبه) در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس سخنرانی کرد و به تشریح دیدگاههای ایران در مورد مسیر آینده این گروه و چالشهای پیش روی جهان پرداخت.
عراقچی در ابتدای سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی جهان، اظهار داشت: امروز ما در نقطهای از تاریخ ایستادهایم که جهان میان دو مسیر قرار دارد: تداوم ساختارهای فرسوده و بیاثر، یا عبور به سوی واقعیتی جدید که با عدالت و توازن تعریف میشود.
وی افزود: امروز نوآوری تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی به شمار میرود. ما در جستجوی راهی هستیم تا از بحرانهای گذرا به سوی ساختارهای ماندگار حرکت کنیم.
گذار از «مدیریت بحران» به «مدیریت فرصت»
وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: جهان امروز نیازمند گذار از «مدیریت بحرانها» به «مدیریت فرصتها» است. برای آنکه بتوانیم در دنیای پرشتاب امروز جایگاه خود را حفظ کنیم، نباید تنها واکنشگر باشیم؛ بلکه باید بسترساز تغییرات مثبت باشیم.
عراقچی این مسیر را شامل چهار رکن اصلی دانست: نوآوری، تابآوری، همکاری و پایداری.
نوآوری در حکمرانی و مدلهای توسعه
وزیر خارجه با تأکید بر اینکه نوآوری فقط محدود به پیشرفتهای فناوری نیست، گفت: ما در بریکس باید به دنبال پر کردن شکافهای دیجیتال و فناوری باشیم. دسترسی به دانش و فناوری باید از یک امتیاز انحصاری به ابزاری عمومی برای رشد همگانی تبدیل شود.
وی افزود: نوآوری در بریکس نباید تنها در آزمایشگاهها خلاصه شود، بلکه باید در سیاستگذاریها نیز جاری گردد. هدف، ایجاد یک اکوسیستم مشترک نوآوری است.
جنگهای تجاوزکارانه؛ یکی از شوکهای بزرگ
عراقچی با اشاره به شوکهای پیاپی در حوزههای اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی، گفت: جنگهای تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، لبنان، غزه و دیگر مناطق جهان، خسارات جبرانناپذیری بر زیرساختهای زیستی وارد کرده است.
تابآوری یک ضرورت قطعی است
وزیر امور خارجه تأکید کرد: مسیر پایداری ما باید بر تقویت تابآوری ملی و منطقهای متمرکز باشد. کشورهای عضو بریکس باید زنجیرههای تأمین خود را ایمن کنند، سیستمهای پولی خود را متنوع ببخشند و در برابر فشارهای یکجانبه، ساختارهای دفاعی اقتصادی مستحکمی بنا کنند.
وی افزود: در دنیای پرریسک امروز، تابآوری یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت قطعی است.
همکاری ساختاری و همافزا؛ راه نجات
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش یکجانبهگرایی در جهان، تصریح کرد: در عصری که یکجانبهگرایی و جداسازی رو به افزایش است، همکاری تنها راه نجات است. اما ما به دنبال همکاریهای گذرا نیستیم؛ بلکه به دنبال همکاریهای ساختاری و همافزا هستیم.
وی افزود: مسیر پیشروی بریکس باید بر پایه احترام به حاکمیت ملی و تفاوتهای فرهنگی باشد. همکاری واقعی، فراتر از امضای توافقنامههای ساده است و باید به سمت ادغام زنجیرههای ارزش و سرمایهگذاریهای مشترک در زیرساختهای حیاتی حرکت کنیم.
پایداری؛ معیار تمام پروژههای بریکس
وزیر امور خارجه ایران در پایان با تأکید بر ضرورت پایداری زیستمحیطی و عدالت اجتماعی، خاطرنشان کرد: هیچ پیشرفتی، اگر هزینهاش تخریب محیط زیست یا بیعدالتی اجتماعی باشد، پیشرفت واقعی نیست. پایداری باید به عنوان یک معیار در تمام پروژههای توسعهای بریکس لحاظ شود.
عراقچی تصریح کرد: مسیریابی دشوار است و چالشها عظیماند؛ اما قدرت ما در همکاری است. بیایید این نشست را پایان گفتگوها ندانیم، بلکه آغاز یک عملیات راهبردی برای ساختن جهانی بدانیم که در آن، نوآوری، تابآوری، همکاری و پایداری، واقعیتهای ملموس زندگی روزمره مردم ما باشند.
............
پایان پیام
نظر شما