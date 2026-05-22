به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیتر ایلیچف، رئیس هیأت روسیه در نشست گروه کاری بریکس در زمینه مبارزه با تروریسم که به دهلی‌نو، پایتخت هند، سفر کرده است، روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس، آخرین وضعیت این نشست و رویکرد کشورهای عضو را تشریح کرد.

اتحاد ۹۰ درصدی کشورهای بریکس در مبارزه با تروریسم

ایلیچف با بیان اینکه نشست گروه کاری بریکس در مبارزه با تروریسم مانند ادوار گذشته به شکل سازنده‌ای در حال برگزاری است، گفت: هیأت‌های شرکت‌کننده از کشورهای عضو در اصل موضوعاتی همچون ارزیابی تهدید تروریسم جهانی، نحوه مبارزه با آن، چالش‌های جدید و چگونگی استفاده تروریست‌ها از فناوری‌های جدید، به میزان ۹۰ درصد با یک رویکرد سخن می‌گویند.

وی افزود: البته تفاوت‌های ظریفی نیز در رویکرد کشورها وجود دارد، زیرا تعداد اعضای بریکس در حال افزایش است و هر یک از اعضا منافع ملی و راهبردهای خاص خود را دارند؛ با وجود این در طول برگزاری نشست گروه کاری بریکس، هیچ اختلاف نظر آشکاری وجود نداشت.

لزوم پرداختن به ریشه‌های تهدید تروریستی

این دیپلمات روس تأکید کرد: مهم است که کشورهای بریکس در درک این موضوع که اول و مهم‌تر از همه باید به ریشه‌های تهدید تروریستی پرداخته شود، متحد باشند.

ریشه‌های تروریسم؛ از فقر تا مناقشات اطراف ایران

ایلیچف افزود: ریشه‌های تهدید تروریستی شامل توسعه نیافتگی کشور، فقر، عدم مشارکت برخی گروه‌ها در حکومت کشور و عدم حل مناقشات منطقه‌ای دیرینه مانند مسائل خاورمیانه و مناقشات جاری اطراف ایران است.

ایلیچف اظهار داشت: روسیه بر این باور است که استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم بر چهار رکن اساسی استوار است و ما طرفدار این موضوع هستیم که مبارزه با تروریسم باید محور اصلی فعالیت‌ها در این عرصه باشد، اما متأسفانه همکاران غربی ما بر مسائل حقوق بشر تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: از نگاه روسیه، استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم بر چهار رکن شامل جلوگیری از تروریسم، مبارزه با آن، ارتقای ظرفیت فنی کشورها و احترام به حقوق بشر در مبارزه با تروریسم استوار است.

گروه بریکس هم‌اینک متشکل از ۱۰ کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات و اندونزی است. کشور هند در سال ۲۰۲۶ میلادی ریاست دوره‌ای گروه بریکس را برعهده دارد. این کشور اواخر آبان ۱۴۰۵ میزبان اجلاس سران بریکس خواهد بود.

