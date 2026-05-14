به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اجلاس وزیران فرهنگ سازمان همکاری اسلامی که از امروز با حضور وزرا و مقامات عالی فرهنگی بیش از ۳۵ کشور جهان، به میزبانی شهر قازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه آغاز شده است، گفت: ابتدا لازم است از کشور دوست؛ فدراسیون روسیه، برای برگزاری این نشست و فرصتی که برای گفتوگوهای سازنده مهیا ساخته، تشکر نمایم و برای مسئولین شهر قازان بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام آرزوی توفیق داشته باشم. مایلم در فرصت کوتاهی که دارم، به چند نکته مهم در خصوص شرایط جهان معاصر و کشورهای مسلمان بویژه پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک سرزمین عزیزمان ایران اشاره کنم.
وی افزود: جهان اسلام سالهاست که قربانی جنایات ضدبشری و نسلکشی است و متأسفم که عرض کنم نهادهای بینالمللی که گمان میرفت مانع از ایجاد و یا تداوم این جنایات شوند، ناکارآمدی خود را به رخ جهانیان کشیدند. این هجوم و کشتار بیوقفه، دلایل متعددی داشته است؛ از نقشه شوم اسراییل بزرگ گرفته تا چپاول ثروت کشورهای مستقل، ولی به نظر میرسد دلیل اصلی آن، احساس خطر از عدالتخواهی، احیای معنویت و پایبندی به اصول، در برابر افراط و تفریطهاست.
ایمانیپور تأکید کرد که نگرانی اصلی مستکبران، گفتمان جدیدی است که ارزشهای غیراخلاقی لیبرال دموکراسی را به چالش میکشد و تمدنی نوین را به ارمغان میآورد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: لازم میدانم در این چارچوب، به جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران مرتکب شدند، اشاره نمایم. جنگی که به بهانههای واهی به ایران تحمیل شد، مصداق بارز جنگ و طغیان علیه انسانیت و آزادگی بود.
وی اظهار داشت: ترور و شهادت رهبر معنوی و حقطلبی که پیروانی از تمام ادیان و جوامع آزادیخواه داشت، کشتار 168 دانشآموز بیگناه در مدرسهی شجره طیبه میناب، تهدید علنی به نابودی یکی از کهنترین تمدنهای جهانی، آسیب زدن به آثار باستانی و میراث جهانی، توهین به رهبران دینی منجمله رهبر کاتولیکهای جهان به جرم مخالفت با جنگ و حمایت از صلح و صدها جنایت دیگر، چهرهی واقعی مدعیان دروغین آزادی را نمایان ساخت.
ایمانیپور ادامه داد: جنگی که این روزها به ما تحمیل شده است، سومین جنگی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران به کشورمان تحمیل میشود.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: عمیقا معتقدیم که حمله به ایران، ابعادی فراتر از بُعد سرزمینی و ملی دارد. جمهوری اسلامی ایران، به نیابت از ملتهای آزاده و جهان اسلام، در خط مقدم مقابله با توسعهطلبی رژیم اشغالگر قدس ایستاده است.
وی مطرح کرد: کیست که نداند غرض آمریکا از حضور در سایر نقاط جهان، چپاول اموال و داراییهای ملتها و تسلط بر سرزمین آنان است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیهی اخیرشان فرمودند: «ما با همسایگانمان «هم سرنوشت» هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمعکارانه در آن شرارت میکنند، جایی در آن ندارند.»
ایمانیپور در پایان سخنان خود از ملت، رئیسجمهور محترم روسیه و رهبران دینی این کشور برای ابراز همدردی و حمایتشان از ایران تشکر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ریاست هیات جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین اجلاس وزرای فرهنگ سازمان همکاری اسلامی را برعهده دارد.
«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، «حسین دیوسالار» معاون فرهنگی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و «مسعوداحمدوند» رایزن فرهنگی سفارت کشورمان، حجتالاسلام ایمانیپور را در این اجلاس همراهی میکنند.
