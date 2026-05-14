به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق به منظور بررسی سیاست‌ها، رویکردها و برنامه‌های کلی اربعین ۱۴۰۵ در محل بعثه مقام معظم رهبری در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست که مسئولان فرهنگی قرارگاه های اربعین نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق با اشاره به هم‌بستگی و پشتیبانی ملت شریف عراق در جنگ تحمیلی سوم گفت : اربعین پیش‌رو، یک اربعین کاملا متفاوت خواهد بود و باید تمام تلاش خود را برای بهره‌برداری هر چه بیشتر از این حرکت عظیم فرهنگی بکار گیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین نیز در این نشست ضمن اشاره به حضور موکبداران عراقی در ایران در این ایام خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ موکب خارجی در خیابان‌ها و میدان‌های استان‌های مختلف به‌منظور هم‌بستگی با ملت مقاوم ایران حضور پیدا کردند که ۱۲۰ موکب از عراق بود.

در ادامه، افراد حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود درباره اربعین پیش‌رو پرداختند.

در پایان این جلسه نیز موضوع شعار اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

