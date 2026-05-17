به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط‌عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گزارش کرد نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد فرهنگی اربعین بامداد پنج‌شنبه در کربلای معلی تشکیل شد. این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی (مسئول امور فرهنگی ستاد مرکزی اربعین)، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری (معاون بین الملل حوزه) دکتر توکلی‌زاده (رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران)، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی معینیان (معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و شماری از اندیشمندان، خادمان، مسئولان مواکب حسینی و نمایندگان مؤسسات و جمعیت‌های خدمتگزار عراقی برگزار شد.

در این جلسه، هریک از شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود را پیرامون ویژگی‌ها و الزامات برگزاری عملیات اربعین سال جاری بیان کردند. محور اصلی گفت‌وگوها بر اهمیت و لزوم استقرار یک محتوای متمرکز با نگاه به رویدادهای اخیر، به‌ویژه «جنگ رمضان» و در رأس آن شهادت «قائد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(رضوان‌الله‌علیه) » و تمامی شهدای بزرگ جبهه مقاومت و نیز تبیین کیفیت دفاع ملت ایران قرار داشت.

حاضران نیز در این نشست پیشنهادهای خود را برای شعار سال و چگونگی تحقق این محتوای محوری ارائه کردند.دکتر توکلی‌زاده در آغاز سخنان خود تشکری ویژه از حضور مواکب عراقی در ایران به عمل آورد و این اقدام را نمایشی از اتحاد امت اسلامی و همبستگی ملت ایران و عراق در برابر استکبار جهانی توصیف کرد. وی با اشاره به حضور کریمانه و همدلانه مواکب عراقی، آن را اقدامی به‌موقع و دلگرم‌کننده برای مردم ایران خواند که آثار مثبت گسترده‌ای در داخل ایران، عراق و در سطح بین‌المللی بر جای گذاشت.

در ادامه، حاضران با اشاره به ۷۵ روز زندگی خیابانی و شبانه‌روزی مردم ایران از زمان شهادت نائب امام زمان (بزرگ‌ترین مصلح مرجع تشیع) برای ابلاغ پیام انتقام و تداوم مکتب ایشان، این قیام را رستاخیزی در امت اسلامی خواندند که پس از ۱۲ فروردین، دومین تجدید بیعت با جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. آنان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مراسم اربعین پیش رو تأکید کرده و توقع برادران عراقی برای تشییع حضرت آقا در عراق را زمینه‌ساز رستاخیزی مهم در آن کشور توصیف نمودند.در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم بهره‌گیری از «روایت پیروزی» ملت‌های ایران، عراق، لبنان و یمن در انتخاب شعار سال تأکید شد. شرکت‌کنندگان با اشاره به روایت‌پردازی‌های دروغین دشمن، بازخوانی درست مظلومیت و قهرمانی‌های جبهه مقاومت در ایام اربعین را یک برنامۀ واجب دانستند.

رایزن محترم فرهنگی نیز حاضران را به درس‌آموزی از تأثیر خون شهدا و پیروزی‌های امت اسلامی، از قیام عاشورا تا مجاهدت‌های امروز، فراخواند.در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید احمدی پیشنهاد طراحی سازوکاری را مطرح کرد که به‌موجب آن، تمامی مردم سرزمین‌های جبهه مقاومت بتوانند برای دفاع از امت اسلامی در بستر اربعین ثبت‌نام کنند و بدین‌ترتیب، جریانی شایسته و حسینی در اربعین شکل گیرد.

