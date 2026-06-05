پوتین: نظام جهانی غرب ابزاری برای فشار سیاسی و استثمار بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در نشست عمومی بیستونهمین مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ، به نقد نظام توسعه جهانی تحت سلطه غرب پرداخت.
پوتین افزود: برای دههها، مدل توسعه جهانی حول تعداد محدودی از مراکز مالی، راهحلهای فناوری، مراکز بیمه و لجستیک، آژانسهای رتبهبندی و ارزهای ذخیره مورد نظر غرب بنا نهاده شده بود.
وی اظهار داشت: این ساختار به عنوان الگوی جهانی و مناسب برای همه کشورها معرفی میشد، اما در اصل، یک سیستم عمداً طراحی شده برای وابستگی یا استخراج منابع بود.
رئیسجمهور روسیه گفت: این سازوکار غربی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و رقابت ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ زمانی که پرداختها، فناوری، لجستیک و حتی دسترسی به اطلاعات میتوانند در یک لحظه قطع شوند تا کشورهایی که تصمیم میگیرند در جهت منافع ملی خود عمل کنند، مجازات شوند.
وی تصریح کرد: امروزه، اکثریت قریب به اتفاق کشورها و کارآفرینان، بانکها، شرکتهای صنعتی، کشاورزان و شرکتهای حمل و نقل آنها این رویه غرب را به عینه میبینند.
پوتین افزود: همواره برنامههای سرمایهگذاری و تلاشهای توسعه کسب و کار میتوانند با خطرات جدی روبرو شوند و این خطر وجود دارد که زیرساختهای خارجی که کشورها به آن متکی هستند، علیه خودشان استفاده شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کشورها شروع به توسعه فناوری، ایجاد مسیرهای تأمین و نهادهای موردنظر خود کردهاند.
رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد: جهان زمانی عادلانهتر میشود که رشد اقتصادی به کشورهای بیشتری برسد، زمانی که فرصتها برای میلیاردها نفر که قبلاً در حاشیه اقتصاد جهانی بودند، گشوده شود.
وی افزود: بسیار مهم است که مراکز رشد جدید در کشورها بتوانند مسیرهای توسعه خود را تعیین کنند، سهم بیشتری از ارزش افزوده را به دست آورند و برندها، استانداردها و شایستگیهای خود را ایجاد کنند.
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