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پوتین: نظام جهانی غرب ابزاری برای فشار سیاسی و استثمار بود

۱۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۶
کد مطلب: 1822863
پوتین: نظام جهانی غرب ابزاری برای فشار سیاسی و استثمار بود

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست عمومی بیست‌ونهمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ، مدل توسعه جهانی تحت سلطه غرب را «سیستمی عمداً طراحی شده برای وابستگی یا استخراج منابع» توصیف کرد و گفت: این سازوکار به ابزاری برای فشار سیاسی و رقابت ناعادلانه تبدیل شده است؛ جایی که پرداخت‌ها، فناوری، لجستیک و حتی دسترسی به اطلاعات می‌توانند در یک لحظه قطع شوند تا کشورهایی که در جهت منافع ملی خود عمل می‌کنند، مجازات شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشست عمومی بیست‌ونهمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ، به نقد نظام توسعه جهانی تحت سلطه غرب پرداخت.

پوتین افزود: برای دهه‌ها، مدل توسعه جهانی حول تعداد محدودی از مراکز مالی، راه‌حل‌های فناوری، مراکز بیمه و لجستیک، آژانس‌های رتبه‌بندی و ارزهای ذخیره مورد نظر غرب بنا نهاده شده بود.

وی اظهار داشت: این ساختار به عنوان الگوی جهانی و مناسب برای همه کشورها معرفی می‌شد، اما در اصل، یک سیستم عمداً طراحی شده برای وابستگی یا استخراج منابع بود.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: این سازوکار غربی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و رقابت ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ زمانی که پرداخت‌ها، فناوری، لجستیک و حتی دسترسی به اطلاعات می‌توانند در یک لحظه قطع شوند تا کشورهایی که تصمیم می‌گیرند در جهت منافع ملی خود عمل کنند، مجازات شوند.

وی تصریح کرد: امروزه، اکثریت قریب به اتفاق کشورها و کارآفرینان، بانک‌ها، شرکت‌های صنعتی، کشاورزان و شرکت‌های حمل و نقل آنها این رویه غرب را به عینه می‌بینند.

پوتین افزود: همواره برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تلاش‌های توسعه کسب و کار می‌توانند با خطرات جدی روبرو شوند و این خطر وجود دارد که زیرساخت‌های خارجی که کشورها به آن متکی هستند، علیه خودشان استفاده شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کشورها شروع به توسعه فناوری، ایجاد مسیرهای تأمین و نهادهای موردنظر خود کرده‌اند.

رئیس‌جمهور روسیه خاطرنشان کرد: جهان زمانی عادلانه‌تر می‌شود که رشد اقتصادی به کشورهای بیشتری برسد، زمانی که فرصت‌ها برای میلیاردها نفر که قبلاً در حاشیه اقتصاد جهانی بودند، گشوده شود.

وی افزود: بسیار مهم است که مراکز رشد جدید در کشورها بتوانند مسیرهای توسعه خود را تعیین کنند، سهم بیشتری از ارزش افزوده را به دست آورند و برندها، استانداردها و شایستگی‌های خود را ایجاد کنند.

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