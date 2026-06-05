به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری عصر امروز جمعه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در یادواره شهدای روستای عثماوندان شهرستان شفت و گرامیداشت شهدای اخیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی، با اشاره به جایگاه والای شهدا در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: درباره شهدا باید از خود شهدا سخن گفت، زیرا آنان بهتر از هر کس می‌توانند از جایگاه و مقام خویش خبر دهند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: شهیدان مشمول مغفرت و کرامت الهی هستند و آرزو می‌کنند که نزدیکانشان بدانند خداوند چه مقام و منزلتی به آنان عطا کرده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به روایات اسلامی درباره مقام شهید گفت: در روایات آمده است که با ریخته شدن نخستین قطره خون شهید، گناهان او آمرزیده می‌شود و در قیامت نیز از جایگاهی ممتاز برخوردار خواهد بود. بسیاری از انسان‌ها در قیامت محتاج شفاعت شهدا خواهند بود.

شهدا همچنان یاری‌گر جامعه اسلامی هستند

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه شهدا تنها متعلق به گذشته نیستند، تصریح کرد: امروز نیز از برکات، دعاها و عنایات شهدا بهره‌مند هستیم و خانواده‌های معظم شهدا از الطاف ویژه الهی برخوردارند.

وی با اشاره به وصایای شهدا افزود: بسیاری از شهدا خود را امانت الهی می‌دانستند و به خانواده‌هایشان سفارش می‌کردند که در برابر شهادت آنان صبور باشند، زیرا این امانت الهی به صاحب اصلی آن بازگشته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: ما محتاج یادواره‌های شهدا و توسل به ارواح مطهر آنان هستیم؛ شهدا به این مجالس نیازی ندارند، بلکه این ما هستیم که برای استمرار مسیر خود به برکات آنان نیازمندیم.

انقلاب اسلامی برای استمرار خود هزینه داده است

وی با اشاره به شهادت رهبران، فرماندهان و نخبگان جبهه مقاومت اظهار کرد: گمان می‌کردیم پرچم انقلاب اسلامی که مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است، به دست رهبر شهید انقلاب به امام زمان(عج) سپرده شود، اما تقدیر الهی بر این قرار گرفت که ایشان نیز در زمره شهدای بزرگ این انقلاب قرار گیرد.

آیت‌الله رمضانی افزود: انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون برای حفظ آرمان‌های خود هزینه‌های سنگینی پرداخته است؛ از شهدای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس گرفته تا شهدای مقاومت، فرماندهان بزرگ، دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌هایی همچون شهید سیدحسن نصرالله و دیگر فرماندهان محور مقاومت.

وی خاطرنشان کرد: خون این شهدا نه تنها موجب عقب‌نشینی انقلاب نشده، بلکه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی مقتدرترین نظام دینی جهان است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین نظام دینی جهان است و هیچ نظام دینی دیگری در سطح جهان از چنین اقتدار و تأثیرگذاری برخوردار نیست.

وی افزود: هیمنه پوشالی آمریکا و نظام سلطه در جنگ اخیر بیش از گذشته شکسته شد و ملت ایران نشان داد که با تکیه بر ایمان، مقاومت و فرهنگ «الله‌ اکبر» می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: هر اندازه ایمان مردم و روح توحیدی جامعه تقویت شود، اقتدار نظام اسلامی نیز افزایش خواهد یافت.

انتخاب رهبر جدید از افتخارات مجلس خبرگان بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب رهبر جدید انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب، مجلس خبرگان در شرایطی دشوار و در حالی که دشمن تلاش می‌کرد با هدف قرار دادن اعضا و مراکز مرتبط، مانع تشکیل جلسات شود، مسئولیت قانونی و شرعی خود را انجام داد.

آیت‌الله رمضانی افزود: با وجود بمباران برخی مراکز و تهدیدهای امنیتی، اعضای مجلس خبرگان توانستند جلسه لازم را تشکیل دهند و در نهایت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با رأی قاطع خبرگان به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.

وی این انتخاب را دومین افتخار بزرگ مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر شهید انقلاب دانست و تصریح کرد: استقبال گسترده مردم و نخبگان از این انتخاب، نشان‌دهنده درستی تصمیم خبرگان بود.

تواضع، فقاهت و بینش از ویژگی‌های رهبر انقلاب است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان برخی ویژگی‌های رهبر انقلاب اظهار کرد: تواضع، ادب، فقاهت، عدالت، زهد، بینش عمیق سیاسی و اشراف بر مسائل کلان کشور از ویژگی‌های برجسته ایشان است.

وی افزود: سال‌ها حضور در کنار رهبر شهید انقلاب و بهره‌مندی از محضر اساتید بزرگ حوزه، شخصیت علمی و مدیریتی کم‌نظیری برای ایشان پدید آورده است.

انقلاب اسلامی زمینه‌ساز بعثت مردم است

آیت‌الله رمضانی در ادامه سخنان خود به مفهوم «بعثت مردم» اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، ایجاد بلوغ فکری، سیاسی و اجتماعی در میان ملت‌هاست

وی افزود: انقلاب اسلامی تنها یک تحول سیاسی در ایران نبود، بلکه موجب بیداری ملت‌های جهان شد و امروز آثار این بیداری را در حمایت جهانی از مردم فلسطین و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی مشاهده می‌کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: ملت ایران به مرحله‌ای از بلوغ سیاسی رسیده است که می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای جهانی ایستادگی کند و همین ویژگی زمینه‌ساز ظهور و تحقق جامعه مهدوی خواهد بود.

حفظ وحدت ملی ضروری است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: وحدت و همبستگی ملت ایران بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی، دیپلماسی کشور و نیروهای مدافع امنیت است.

آیت‌الله رمضانی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند این انسجام را تضعیف کنند، اما مردم و نخبگان باید اجازه ندهند وحدت ملی آسیب ببیند.

وی همچنین از مسئولان خواست با جدیت بیشتری با گرانی، احتکار و سوءاستفاده‌های اقتصادی مقابله کنند و گفت: دولت، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش مضاعف داشته باشند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان با تجلیل از ایستادگی ملت ایران تصریح کرد: مردم ایران با تقدیم شهدا و حضور در صحنه‌های مختلف، عزت و افتخار آفریدند و بی‌تردید این انقلاب به فضل الهی مسیر خود را تا تحقق آرمان‌های بلند و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داد.

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